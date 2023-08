Le pape n’avait pas l’intention de glorifier l’impérialisme russe dans son discours, selon le Vatican

« Dans les salutations spontanées qu’il a adressées ces derniers jours à certains jeunes catholiques russes, comme le montre clairement le contexte dans lequel il les a prononcées, le Pape a voulu encourager les jeunes à préserver et à promouvoir tout ce qu’il y a de positif dans le grand monde culturel et culturel. La spiritualité russe, et certainement pas pour exalter la logique impérialiste et les personnalités gouvernementales, est citée pour indiquer certaines périodes historiques de référence », a déclaré l’attaché de presse du Vatican, dans des commentaires traduits par Google et repris par le média officiel. Actualités du Vatican .

Le chef de l’Église catholique romaine a fait face à des réactions négatives après avoir demandé par vidéoconférence à un groupe de jeunes de se rappeler qu’ils étaient les héritiers des tsars du passé, dont certains ont déjà fait référence au président russe Vladimir Poutine pour justifier l’invasion de l’Ukraine.

« Vous êtes les héritiers de la grande Russie, de la grande Russie des saints, des rois, de la grande Russie de Pierre le Grand, de Catherine II, du grand empire russe, cultivé, avec tant de culture, avec tant d’humanité », a déclaré le pape François. dans le discours du vendredi, tel que traduit et transcrit par Nouvelles d’Ukraine.

« Vous êtes les héritiers de la grande mère Russie. Allez de l’avant… Et merci. Merci pour votre façon d’être russe », a-t-il ajouté.

Le discours a été vivement critiqué par les responsables ukrainiens.

« C’est précisément par une telle propagande impérialiste, les ‘liens spirituels’ et la ‘nécessité’ de sauver la ‘grande Mère Russie’ que le Kremlin justifie le meurtre de milliers d’Ukrainiens et la destruction des villes et villages ukrainiens », a déclaré le porte-parole Oleg Nikolenko. pour le ministère ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré lundi sur Facebook.

Les responsables russes ont quant à eux salué les commentaires du chef religieux.

« Le Kremlin accueille favorablement les paroles du pape de Rome sur l’héritage de la grande Russie. C’est une bonne chose que le pontife connaisse l’histoire de la Russie », a déclaré le porte-parole. Dmitri Peskov a déclaré mardi dans sa mise à jour quotidienne, comme signalé par l’agence de presse d’État Tass sur Telegram, selon une traduction de Google.

Le pape a prononcé le discours préparé dans son espagnol natal, avant de faire ces commentaires hors-scriptum en italien.

Le pape a déjà appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine et s’est prononcé contre les actions de la Russie dans le conflit. En mai, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, et le dirigeant de Kiev a déclaré plus tard que les deux hommes avaient discuté de la manière de mener à une conclusion pacifique la guerre russe en Ukraine. Zelensky a exprimé sa gratitude au chef religieux pour « son attention personnelle à la tragédie de millions d’Ukrainiens ».