Le pape met en garde contre le risque de corruption dans la collecte de fonds pour les missionnaires

Le pape François a averti samedi les collecteurs de fonds missionnaires du Vatican de ne pas laisser la corruption financière s’infiltrer dans leur travail, insistant sur le fait que la spiritualité et la diffusion de l’Évangile doivent guider leurs opérations, et non le simple esprit d’entreprise.

François a fait ces commentaires dans un discours aux directeurs nationaux des Œuvres pontificales missionnaires du Vatican, qui collectent des fonds pour le travail missionnaire de l’Église catholique dans les pays en développement, construisant des églises et finançant des programmes de formation pour les prêtres et les religieuses. S’écartant de ses remarques préparées, Francis a semblé faire référence à une récente enquête de l’Associated Press sur les transferts financiers à la branche américaine des Sociétés pontificales missionnaires : l’ancien chef a supervisé le transfert d’au moins 17 millions de dollars d’un quasi-fonds de dotation et des dons à un fonds à but non lucratif et de capital-investissement qu’il a créé et qu’il dirige aujourd’hui. Les initiatives fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux agro-industries dirigées par des églises en Afrique.

« S’il vous plaît, ne réduisez pas POM à de l’argent », a déclaré François, faisant référence à l’acronyme italien des Œuvres Pontificales Missionnaires. « C’est un médium, un moyen. Cela nécessite-t-il de l’argent ? Oui, mais ne le réduisez pas, c’est plus gros que de l’argent.

Il a dit que si la spiritualité n’est pas le moteur des efforts missionnaires de l’Église catholique, il y a un risque de corruption.

« Parce que si la spiritualité fait défaut et que ce n’est qu’une question d’entrepreneuriat, la corruption s’installe immédiatement », a déclaré Francis. « Et nous avons vu cela même aujourd’hui : dans les journaux, vous voyez tant d’histoires de corruption présumée au nom de la nature missionnaire de l’église. »

Le Vatican a déclaré qu’il recherchait des éclaircissements sur les transferts à la succursale américaine, qui semblent être pleinement légaux depuis que le précédent conseil les a approuvés. L’enquête de l’AP n’a révélé aucune preuve de corruption, bien qu’une enquête judiciaire commandée par le nouveau directeur national de la branche, Monseigneur Kieran Harrington, ait suggéré que l’ancien chef ait peut-être omis des informations ou passé sous silence les préoccupations du Vatican dans ses présentations au conseil d’administration qui a finalement approuvé le transferts, ont déclaré des responsables.

L’examen juridique a déterminé que les transferts avaient été approuvés d’une manière compatible avec les pouvoirs et les statuts du conseil d’administration à l’époque, a déclaré la société dans un communiqué à AP. Après l’examen, Harrington a remplacé le personnel et le conseil d’administration qui ont approuvé les transferts, et a révisé ses statuts et statuts, pour s’assurer que rien de tel ne se reproduise.

Dans des commentaires envoyés par courrier électronique répondant aux questions d’AP, l’ancien chef des Sociétés pontificales missionnaires aux États-Unis, le révérend Andrew Small, a fermement défendu les transferts et les investissements comme pleinement approuvés et conformes à la mission de l’église et de l’organisation.

Il a reconnu que la nouvelle administration de Harrington reflétait le « scepticisme » du Vatican quant à la nature de justice sociale de son organisme à but non lucratif Missio Corp. et de son fonds de capital-investissement, en ce sens qu’ils se concentraient sur la sécurité alimentaire, par opposition à l’idée traditionnelle d' »évangélisation » qui est et la mission déclarée des Œuvres Pontificales Missionnaires.

« Je n’étais pas d’accord avec l’apartheid entre le travail pastoral et humanitaire de l’église à l’époque et je ne le suis pas dans ma position actuelle », a déclaré Small dans une réponse par e-mail le 26 avril. « Sur le terrain en Afrique, ces distinctions ne sont pas pertinent alors qu’ils essaient de trouver un revenu pour survivre.

Small est maintenant le numéro 2 du conseil consultatif de protection de l’enfance du Vatican, que François a créé pour apporter une réponse au scandale des abus sexuels du clergé. Il n’a pas répondu aux autres questions de l’AP samedi sur les commentaires de Francis.

Le patron de Small à la tête de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, le cardinal de Boston Sean O’Malley, n’a pas non plus répondu aux questions de l’AP sur les transferts ou les implications pour la commission, qui elle-même collecte des fonds pour ses programmes de protection de l’enfance.

Le porte-parole d’O’Malley, Terrence Donilon, a déclaré jeudi et vendredi que le cardinal voyageait ce week-end et n’était pas disponible pour commenter.

Dans un message adressé aux membres de la commission la semaine dernière après la publication de l’histoire de l’AP, O’Malley a déclaré qu’il était au courant du travail de Small lorsqu’il était directeur national des Œuvres pontificales missionnaires « et qu’il a appris à connaître le travail qu’il a accompli dans le développement de Missio Investir. »

« L’attention négative des médias n’est jamais facile, quelle que soit sa motivation. Cependant, j’ai dit publiquement et fréquemment que, du moins en termes d’abus sexuels dans l’église, les médias ont joué un rôle vital en aidant, ou peut-être en faisant honte, à l’église d’être plus ouverte et transparente dans son travail ainsi que dans ses engagement à améliorer son traitement des cas et son accueil et ses soins aux victimes et aux survivants », a écrit O’Malley dans le message vu par AP.

« Nous continuerons à surveiller la situation et à réagir en conséquence », a déclaré O’Malley, ajoutant son appréciation pour les « grands progrès » de la commission dans la signature d’accords récents avec Bureaux du Vatican et églises locales sur les collaborations.