ST. GEORGE, Utah: Isaiah Pope avait 14 points sur le banc pour mener Dixie State à une victoire 90-69 contre Bethesda samedi soir.

Frank Staine avait 14 points pour Dixie State (4-1). Jacob Nicolds a ajouté 14 points et 12 rebonds. Jarod Greene avait 10 points.

Steve Wooten a récolté 29 points et 13 rebonds pour les Flames, qui ont maintenant perdu huit matchs de suite pour débuter la saison. Chris Murry a ajouté six rebonds et six passes.

