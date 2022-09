À BORD DE L’AVION PAPAL (AP) – Le Vatican prévoit de maintenir ouvertes les voies du dialogue avec la Russie, même si cela “sent mauvais”, a déclaré le pape François jeudi, réaffirmant le droit de l’Ukraine à se défendre.

Francis a longuement parlé de la guerre de la Russie en Ukraine et du besoin de paix lors d’une conférence de presse alors qu’il rentrait du Kazakhstan. François s’était rendu dans l’ancienne république soviétique pour participer à une conférence de paix interconfessionnelle qui, dans son communiqué final, appelait tous les dirigeants politiques à mettre fin aux conflits et aux effusions de sang “dans tous les coins de notre monde”.

François a longtemps vanté la nécessité du dialogue, même avec les antagonistes et les pays hostiles à l’Église catholique. Il a réaffirmé cette politique dans des commentaires sur la Russie, la Chine et même le Nicaragua, où le gouvernement a réprimé l’église.

“Je n’exclus pas le dialogue avec une puissance qui est en guerre, même si c’est l’agresseur”, a déclaré Francis. «Ça pue, mais il faut le faire. Faites toujours un pas en avant, la main tendue, car l’alternative est de fermer la seule porte raisonnable à la paix.

Dans cette veine, François avait espéré que son voyage à Nur-Sultan au Kazakhstan lui donnerait l’occasion de rencontrer le chef de l’Église orthodoxe russe, qui a justifié la guerre du Kremlin en Ukraine par des motifs spirituels et idéologiques. Le patriarche Kirill s’est retiré de la conférence le mois dernier, mais son envoyé qui y a assisté a déclaré qu’une autre rencontre était possible entre les deux chefs religieux du monde mais qu’elle devait être préparée bien à l’avance.

En même temps, cependant, François a affirmé qu’il était « moralement acceptable » que l’Ukraine reçoive des armes pour se défendre contre l’invasion de Moscou. Il a dit qu’une telle défense n’est pas seulement juste mais “aussi une expression d’amour pour votre pays”. Mais il a dit que la motivation derrière de tels combats est essentielle.

“Cela peut être immoral si c’est fait avec l’intention de provoquer plus de guerre ou de vendre des armes ou de vous débarrasser des armes dont vous n’avez plus besoin”, a-t-il déclaré.

Déplorant que les guerres fassent rage autour de la planète, il a rappelé qu’à l’âge de 9 ans, en 1945, il avait appris la valeur de la paix lorsque la rumeur s’est répandue à Buenos Aires que la Seconde Guerre mondiale était terminée.

« Aujourd’hui encore, je vois ma mère et le voisin pleurer de joie parce que la guerre est terminée. Nous étions dans un pays d’Amérique du Sud, très loin. Mais ces gens, ces femmes, savaient que la paix était plus grande que toutes les guerres. Et ils pleurèrent de joie quand la paix fut faite.

“Je ne l’oublierai jamais”, a-t-il déclaré.

Nicole Winfield, l’Associated Press