Le pape lie aujourd’hui le sort des Ukrainiens au “génocide” de Staline

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a lié mercredi la souffrance des Ukrainiens au «génocide artificiellement causé par Staline» des années 1930, lorsque le dirigeant soviétique a été accusé d’avoir créé une famine d’origine humaine dans le pays qui aurait tué plus de 3 personnes. millions de personnes.

Le lien de François entre le sort des civils ukrainiens d’aujourd’hui et ceux tués par la famine il y a 90 ans, et sa volonté de l’appeler un « génocide » et de blâmer carrément Josef Staline, ont marqué une forte escalade dans la rhétorique papale contre la Russie. Depuis cette année, seuls 17 pays ont officiellement reconnu la famine, connue sous le nom d’Holodomor, selon le Musée de l’Holodomor à Kyiv.

Dans des commentaires à la fin de son audience générale hebdomadaire du mercredi, François a renouvelé les appels à la prière pour les “terribles souffrances du cher et martyr Ukrainien”. Il a rappelé que samedi marque le 90e anniversaire du début de la famine, que l’Ukraine commémore chaque quatrième samedi de novembre avec une Journée de la mémoire.

“Samedi commence l’anniversaire du terrible génocide de l’Holodomor, l’extermination par la famine provoquée artificiellement par Staline entre 1932 et 1933”, a déclaré Francis. “Prions pour les victimes de ce génocide et prions pour tant d’Ukrainiens – enfants, femmes, personnes âgées, bébés – qui souffrent aujourd’hui du martyre de l’agression.”

L’opinion académique reste divisée quant à savoir si la famine constitue un “génocide”, la principale question étant de savoir si Staline voulait intentionnellement tuer des Ukrainiens pour tenter d’écraser un mouvement d’indépendance contre l’Union soviétique, ou si la famine était principalement le résultat de l’incompétence officielle. ainsi que les conditions naturelles. Quoi qu’il en soit, la « grande famine » a semé une amertume ukrainienne persistante envers la domination russe soviétique.

Le Vatican, dans son Compendium de la doctrine sociale de l’Église de 2004, répertorie les Ukrainiens ainsi que les Arméniens et les Juifs comme victimes des génocides du XXe siècle et déclare : « Les tentatives d’éliminer des groupes nationaux, ethniques, religieux ou linguistiques entiers sont des crimes contre Dieu et contre l’humanité elle-même. , et les responsables de tels crimes doivent en répondre devant la justice ».

François a appelé à plusieurs reprises à la paix et à la fin de la guerre, a envoyé de l’aide humanitaire à l’Ukraine et a sans cesse appelé à la prière pour le peuple ukrainien « martyrisé ». Mais il a généralement refusé de blâmer ou même de nommer la Russie ou le président Vladimir Poutine, et a répété les plaintes du Kremlin selon lesquelles l’OTAN « aboyait à sa porte » dans son expansion vers l’Est.

Le Vatican a pour tradition de ne pas appeler les agresseurs, estimant que la diplomatie en coulisse est plus efficace que la dénonciation publique. Le Saint-Siège est également désireux de maintenir des relations avec l’Église orthodoxe russe, qui a fortement soutenu le Kremlin pendant la guerre.

Selon le musée Holomodor, 16 États en plus de l’Ukraine ont reconnu la famine comme un génocide : Australie, Équateur, Estonie, Canada, Colombie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Mexique, Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, États-Unis. et le Vatican. Certains autres pays, comme l’Argentine, le Chili et l’Espagne, l’ont condamné comme “un acte d’extermination”.

En 2015, François a agacé la Turquie lorsque, depuis l’autel de la basilique Saint-Pierre, il a publiquement déclaré que le massacre des Arméniens à l’époque ottomane était un génocide. Cet été, lors d’une conférence de presse aérienne de retour du Canada, Francis a convenu que la tentative d’éliminer la culture autochtone au Canada par le biais d’un système de pensionnats dirigé par l’église équivalait à un «génocide» culturel, bien qu’il ait omis de le dire lorsqu’il était en Le Canada lui-même.

Nicole Winfield, l’Associated Press