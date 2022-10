Le pape lance un appel à Poutine et Zelensky

Le souverain pontife a appelé Kiev et Moscou à déclarer un cessez-le-feu immédiat et à négocier

Le président ukrainien Vladimir Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine devraient déclarer une trêve et retourner à la table des négociations, a déclaré dimanche le pape François dans un appel aux deux dirigeants. Il a averti qu’une nouvelle escalade pourrait conduire au déploiement d’armes nucléaires, avec des conséquences catastrophiques.

Selon la transcription traduite publiée par Vatican News, le pape a décrit le conflit en Ukraine comme un “Blessure terrible et inconcevable à l’humanité”, à laquelle il n’y a aucune fin apparente en vue.

“Certaines actions ne peuvent jamais être justifiées, jamais,” continua-t-il, s’arrêtant cependant de pointer directement du doigt l’un ou l’autre camp.

Faire valoir que “La guerre n’est jamais une solution” Le pape François a appelé à une “cessez-le-feu immédiat” et a exhorté les parties belligérantes à négocier « des solutions qui ne soient pas imposées par la force, mais consensuelles, justes et stables. Il a également souligné l’importance du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque pays, ainsi que des droits des minorités.

Selon le pape, la poursuite du conflit pourrait conduire à une “escalade nucléaire” qui infligerait probablement des conséquences catastrophiques non seulement aux parties concernées, mais au monde entier.

S’adressant à Poutine, le pape François l’a exhorté à “Arrêtez cette spirale de violence et de mort”, tout en appelant le président ukrainien à “Soyez ouvert aux propositions sérieuses pour la paix.” Il a également demandé que les autres pays fassent ce qu’ils peuvent pour mettre fin à la guerre, sans se laisser entraîner dans le conflit.

L’appel du pape est intervenu quelques jours après que Zelensky a publié un message sur Telegram vendredi, affirmant que Kiev ne négocierait pas avec Moscou tant que Poutine resterait au pouvoir. Le commentaire est venu le jour où le président russe a signé des traités ouvrant la voie à l’inclusion des deux républiques du Donbass et de deux anciennes régions ukrainiennes dans la Fédération de Russie, à la suite de référendums au cours desquels les habitants de ces régions ont voté massivement en faveur de la séparation de Kiev. et rejoindre la Russie fin septembre. L’Ukraine et ses partisans occidentaux ont rejeté les référendums comme une “faux” et ont critiqué Moscou pour ce qu’ils ont appelé une violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.