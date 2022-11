Le pape insiste sur le dialogue musulman lors de la première visite papale à Bahreïn

Des groupes de défense des droits humains et des proches de militants chiites condamnés à mort ont exhorté François à profiter de sa visite, qui commence jeudi, pour appeler à la fin de la peine de mort et de la répression politique à Bahreïn. Mais il n’est pas clair si François embarrassera publiquement ses hôtes lors de sa visite de quatre jours, la première de tous les pontifes dans la nation insulaire du golfe Persique.

François a longtemps vanté le dialogue comme un instrument de paix et estime qu’une démonstration d’harmonie interconfessionnelle est nécessaire, surtout maintenant compte tenu de la guerre de la Russie en Ukraine et des conflits régionaux, comme au Yémen. A la veille du voyage, François a demandé des prières pour que le voyage promeuve “la cause de la fraternité et de la paix, dont notre temps a un besoin extrême et urgent”.