Le pape insiste sur le dialogue musulman lors de la première visite papale à Bahreïn

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François apporte son message de dialogue avec le monde musulman au royaume de Bahreïn, où le gouvernement dirigé par les sunnites organise une conférence interreligieuse sur la coexistence Est-Ouest alors même qu’il est accusé de discriminer le pays. Majorité chiite.

Des groupes de défense des droits humains et des proches de militants chiites condamnés à mort ont exhorté François à profiter de sa visite, qui commence jeudi, pour appeler à la fin de la peine de mort et de la répression politique à Bahreïn. Mais il n’est pas clair si François embarrassera publiquement ses hôtes lors de sa visite de quatre jours, la première de tous les pontifes dans la nation insulaire du golfe Persique.

François a longtemps vanté le dialogue comme un instrument de paix et estime qu’une démonstration d’harmonie interconfessionnelle est nécessaire, surtout maintenant compte tenu de la guerre de la Russie en Ukraine et des conflits régionaux, comme au Yémen. A la veille du voyage, François a demandé des prières pour que le voyage promeuve “la cause de la fraternité et de la paix, dont notre temps a un besoin extrême et urgent”.

Cette visite est la deuxième de François dans un pays arabe du Golfe, après son voyage historique de 2019 à Abou Dhabi, où il a signé un document promouvant la fraternité catholique-musulmane avec un important religieux sunnite, le cheikh Ahmed al-Tayeb. Al-Tayeb est le grand imam d’Al-Azhar, le siège de l’apprentissage sunnite au Caire. Francis a suivi cela avec une visite en Irak en 2021, où il a été reçu par le grand ayatollah Ali al-Sistani, l’un des plus éminents religieux chiites du monde.

François se réunira à nouveau cette semaine à Bahreïn avec al-Tayeb, ainsi que d’autres personnalités éminentes dans le domaine interreligieux qui devraient assister à la conférence, qui est similaire à celle organisée le mois dernier par le Kazakhstan à laquelle François et el-Tayeb ont également assisté. Des membres du Conseil régional musulman des sages, le chef spirituel des chrétiens orthodoxes du monde, le patriarche Bartholomée, un représentant de l’Église orthodoxe russe et des rabbins des États-Unis sont tous attendus, selon le programme de Bahreïn.

Le voyage permettra également à François d’exercer son ministère auprès de la communauté catholique de Bahreïn, qui compte environ 80 000 personnes dans un pays d’environ 1,5 million d’habitants. La plupart sont des travailleurs originaires des Philippines et d’Inde, bien que les organisateurs du voyage s’attendent à ce que des pèlerins d’Arabie saoudite et d’autres pays voisins assistent à la grande messe de François au stade national samedi.

Bahreïn abrite la première église catholique du Golfe, la paroisse du Sacré-Cœur, qui a ouvert ses portes en 1939, ainsi que sa plus grande, la cathédrale Notre-Dame d’Arabie. L’église, d’une capacité de 2 300 personnes, a ouvert ses portes l’année dernière dans la ville désertique d’Awali sur un terrain offert à l’église par le roi Hamad bin Isa Al Khalifa. En fait, le roi a présenté à François un modèle de l’église lors de sa visite au Vatican en 2014 et a lancé la première invitation à visiter.

François visitera les deux églises lors de sa visite et remerciera probablement le roi pour la tolérance dont le gouvernement fait preuve depuis longtemps envers les chrétiens vivant dans le pays, en particulier par rapport à l’Arabie saoudite voisine, où les chrétiens ne peuvent pas pratiquer ouvertement leur foi.

“La liberté religieuse à Bahreïn est peut-être la meilleure du monde arabe”, a déclaré Mgr Paul Hinder, administrateur apostolique de Bahreïn et d’autres pays arabes du Golfe. “Même si tout n’est pas idéal, il peut y avoir des conversions (au christianisme), qui ne sont pas du moins officiellement punies comme dans d’autres pays.”

Mais à l’approche de sa visite à Bahreïn, des groupes d’opposition chiites et des organisations de défense des droits de l’homme ont exhorté François à dénoncer les violations des droits de l’homme contre la majorité chiite par la monarchie sunnite. Ils l’ont exhorté à demander la fin de la peine de mort et à demander à visiter la prison de Jau, dans le pays, où des centaines de militants chiites ont été emprisonnés.

Human Rights Watch et Amnesty International ont dénoncé à plusieurs reprises le recours à la torture dans les prisons, ainsi que les aveux forcés et les « procès fictifs » contre les dissidents.

“Nous vous écrivons pour faire appel à vous en tant que familles de douze condamnés à mort qui risquent d’être exécutés de manière imminente à Bahreïn”, lit-on dans une lettre des familles à François publiée cette semaine par l’Institut bahreïni pour les droits et la démocratie. “Les membres de notre famille restent derrière les barreaux et risquent d’être exécutés malgré l’injustice manifeste de leurs convictions.”

François a changé l’enseignement de l’église pour déclarer la peine de mort inadmissible dans tous les cas. Il a régulièrement rendu visite à des prisonniers lors de ses voyages à l’étranger, bien qu’aucune visite de prison de ce type ne soit prévue à Bahreïn.

Le porte-parole du Vatican a refusé de dire si François évoquerait publiquement ou en privé le bilan de Bahreïn en matière de droits de l’homme lors de sa visite.

Nicole Winfield, l’Associated Press