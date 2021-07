Le pape honore les grands-parents lors de la première Journée mondiale des personnes âgées

Si les jeunes et les personnes âgées ne se rencontrent pas et ne parlent pas, « l’histoire ne continue pas, la vie ne continue pas. Il faut reprendre ceci : c’est un défi pour notre culture. Les grands-parents ont le droit de rêver en regardant les jeunes, et les jeunes ont le droit de prophétiser en prenant la sève des grands-parents », a-t-il déclaré.