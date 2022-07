Le pape François visitera la seule église autochtone du Canada

Juste une semaine avant que l’église du Sacré-Cœur ne rouvre ses portes après avoir subi un incendie accidentel il y a deux ans, les paroissiens sont prêts à accueillir le pape François à la suite de ses excuses officielles concernant le rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats.

L’église d’Edmonton a publié l’itinéraire du pape qui comprend des chants culturels autochtones, des prières, une allocution papale et la bénédiction de la statue de la sainte catholique algonquine-mohawk Kateri Tekakwitha. Une émission spéciale en direct sera diffusée sur CTVNews.ca couvrant la visite du pape à l’église du Sacré-Cœur des Premiers Peuples à partir de 18 h 30 HAE.

« Cette rencontre avec le Saint-Père se veut une rencontre avec des membres autochtones de la communauté, qui n’ont peut-être pas de lien particulier avec une organisation ou un groupe autochtone », indique le communiqué de presse lundi.

ORDRE DE SERVICE

Mots de bienvenue du curé

Mots de bienvenue de deux paroissiens

Partage de la culture autochtone par la chanson

Discours du Saint-Père

Récitation de ‘Notre Père’

Bénédiction

Près de 250 invités seront présents, dont beaucoup sont des paroissiens, d’autres provenant de communautés de l’Alberta, de la Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest et du Manitoba pour représenter leur territoire.

Fondée en 1991, l’église du Sacré-Cœur est devenue la seule église catholique désignée au Canada avec des rituels autochtones tissés dans leurs liturgies. Le 30 août 2020, l’église a subi un incendie accidentel qui a ouvert la possibilité de rénovations pour repenser l’église afin de mieux représenter la communauté catholique-autochtone. Une structure de tipi a été ajoutée au-dessus de l’autel car les quatre poteaux tenant le tipi symbolisent les quatre étapes de la vie dans le catholicisme et sont également utilisés comme tentes dans la culture autochtone.

« Cela nous a permis de revendiquer ce bâtiment comme quelque chose dont nous pouvons être fiers et qu’il est vraiment autochtone. Alors maintenant, nous pouvons indigéniser le reste de la communauté, indigéniser la ville et bien sûr à l’échelle nationale à travers le Canada et, espérons-le, dans le monde », a déclaré un membre du conseil du Sacré-Cœur à CTV News Edmonton le jour de sa réouverture la semaine dernière.

Avant sa visite à l’église, le pape s’est rendu à Maskwacis, qui abrite l’ancien pensionnat Ermineskin, où il a présenté des excuses publiques pour le rôle joué par l’Église catholique dans le système des pensionnats du Canada.

« Je suis ici parce que la première étape de mon pèlerinage pénitentiel parmi vous est celle de demander à nouveau pardon, de vous dire une fois de plus que je suis profondément désolé. Désolé pour la manière dont, malheureusement, de nombreux chrétiens ont soutenu la mentalité colonisatrice des pouvoirs qui ont opprimé les peuples autochtones. Je suis désolé », a déclaré lundi le pape dans ses excuses officielles.

Si vous êtes un ancien survivant des pensionnats indiens en détresse ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419. Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les Autochtones sont disponibles ici.