Le pape François visitera deux nations africaines fragiles

Le pape François entame mardi un voyage dans deux nations africaines fragiles souvent oubliées du monde, où des conflits prolongés ont laissé des millions de réfugiés et de personnes déplacées aux prises avec la faim.

La visite du 31 janvier au 5 février en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du Sud emmène le pape de 86 ans dans des endroits où les catholiques représentent environ la moitié de la population et où l’Église est un acteur clé de la santé et les systèmes éducatifs ainsi que dans les efforts de renforcement de la démocratie.

Le voyage devait avoir lieu en juillet dernier mais a été reporté car Francis souffrait d’une poussée d’une maladie chronique du genou. Il utilise toujours un fauteuil roulant et une canne, mais son genou s’est considérablement amélioré.

Les deux pays sont riches en ressources naturelles – la RDC en minerais et le Soudan du Sud en pétrole – mais en proie à la pauvreté et aux conflits.

La RDC, qui est le deuxième plus grand pays d’Afrique et compte environ 90 millions d’habitants, reçoit sa première visite d’un pape depuis que Jean-Paul II s’y est rendu en 1985, alors qu’il était connu sous le nom de Zaïre.

Francis avait prévu de visiter la ville orientale de Goma, mais cet arrêt a été abandonné suite à la résurgence des combats entre l’armée et le groupe rebelle M23 dans la région où l’ambassadeur d’Italie, son garde du corps et son chauffeur ont été tués dans une embuscade en 2021.

François restera dans la capitale, Kinshasa, mais y rencontrera des victimes des violences de l’est.

“Le Congo est une urgence morale qui ne peut être ignorée”, a déclaré à Reuters l’ambassadeur du Vatican en RDC, Mgr Ettore Balestrero.

Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 26 millions de personnes en RDC sont confrontées à une famine sévère.

L’Église catholique du pays, forte de 45 millions de personnes, a une longue histoire de promotion de la démocratie et, à l’arrivée du pape, elle se prépare à surveiller les élections prévues en décembre.

« Notre espoir pour le Congo est que cette visite renforcera l’engagement de l’Église à soutenir le processus électoral », a déclaré l’ambassadeur de Grande-Bretagne au Vatican, Christ Trott, qui a passé de nombreuses années comme diplomate en Afrique.

Le voyage prend un caractère sans précédent vendredi lorsque le pape quitte Kinshasa pour la capitale du Soudan du Sud, Juba.

Cette étape se fait avec l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby et le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, Iain Greenshields.

“Ensemble, en tant que frères, nous allons vivre un voyage œcuménique de paix”, a déclaré François à des dizaines de milliers de personnes sur la place Saint-Pierre lors de son discours dominical.

Les trois Églises représentent la composition chrétienne du pays le plus jeune du monde, qui a obtenu son indépendance en 2011 du Soudan majoritairement musulman après des décennies de conflit et compte une population d’environ 11 millions d’habitants.

“Ce sera une visite historique”, a déclaré Welby. “Après des siècles de division, les dirigeants de trois parties différentes du (christianisme) se réunissent d’une manière sans précédent.”

Deux ans après l’indépendance, un conflit a éclaté lorsque les forces fidèles au président Salva Kiir se sont affrontées avec celles fidèles au vice-président Riek Machar, qui appartient à un groupe ethnique différent. L’effusion de sang s’est transformée en une guerre civile qui a tué 400 000 personnes.

Un accord de 2018 a mis fin au pire des combats, mais certaines parties de l’accord – y compris le déploiement d’une armée nationale réunifiée – n’ont pas encore été mises en œuvre.

Il y a 2,2 millions de personnes déplacées à l’intérieur du Soudan du Sud et 2,3 millions d’autres ont fui le pays en tant que réfugiés, selon les Nations Unies, qui ont salué l’Église catholique comme une “force puissante et active dans la construction de la paix et de la réconciliation dans les régions déchirées par les conflits”. ”.

Dans l’un des gestes les plus remarquables depuis le début de son pontificat en 2013, François s’est agenouillé pour embrasser les pieds des dirigeants précédemment en guerre du Soudan du Sud lors d’une retraite au Vatican en avril 2019, les exhortant à ne pas retourner à la guerre civile.

Trott, ancien ambassadeur au Soudan du Sud, a déclaré qu’il espérait que les trois hommes d’Église parviendraient à convaincre les dirigeants politiques de « tenir la promesse du mouvement indépendantiste ».