QUÉBEC — Depuis plus de 140 ans, l’église Saint-Jean-Baptiste, sa flèche conique dressée haut dans le ciel, a été une présence imposante ici dans la capitale provinciale. C’était un point de ralliement pour la Société Saint-Jean-Baptiste, un organisme voué à la défense des intérêts de la population francophone du Québec. Il est apparu dans les guides de voyage. En 1991, l’église, dont la façade rappelle celle de l’église Sainte-Trinité de Paris, est classée monument historique pour sa valeur architecturale et artistique.

Mais aujourd’hui, dans un contexte de sécularisation croissante, de faible fréquentation des messes, de revenus en baisse et de coûts croissants pour entretenir des lieux de culte séculaires, ses portes sont fermées. L’église a célébré sa dernière messe en 2015. Son avenir est incertain ; les responsables réfléchissent à la manière dont le bâtiment pourrait être réaménagé.

Le sort de Saint-Jean-Baptiste est parallèle au rôle déclinant de l’Église dans la province la plus catholique du Canada, où pendant des siècles elle a dominé vie publique et privée — et où les clochers et les flèches dominent encore les petits villages et les centres urbains — mais qui répand maintenant la foi à un rythme effréné.

Le pape François est arrivé mercredi à Québec pour la deuxième étape de son « pèlerinage pénitentiel », où il a suscité des critiques – encore une fois – pour ce que les critiques disent avoir été ses excuses insuffisantes pour le rôle de l’Église dans le système canadien des pensionnats pour les enfants autochtones.

Pendant la majeure partie des XIXe et XXe siècles, les enfants autochtones ont été retirés de force de leur famille pour être placés dans des internats souvent à des centaines de kilomètres de leurs communautés, où il leur était interdit de parler leur langue maternelle, de pratiquer leurs traditions culturelles et, dans de nombreux cas ont été physiquement et sexuellement abusés. La plupart des écoles étaient gérées par des entités catholiques.

François s’est excusé lundi pour le « mal commis par tant de chrétiens » dans le système, mais pas pour la complicité de l’Église en tant qu’institution.

Le pontife de 85 ans a célébré une messe jeudi à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, un lieu de pèlerinage populaire à l’extérieur de la ville de Québec. Avant que cela ne commence, deux personnes se sont approchées de la chaire et ont déployé une bannière appelant François à annuler les bulles papales du XVe siècle qui consacraient la doctrine de la découverte, qui servaient de justification pour coloniser et convertir les peuples autochtones dans le nouveau monde.

Le Québec qu’il a rencontré a radicalement changé depuis la visite du pape Jean-Paul II en 1984. John Paul a reçu une sérénade de Céline Dion, âgée de 16 ans, dans un stade olympique bondé de Montréal et a célébré la messe avec quelque 350 000 personnes dans ce qui était alors le plus grand rassemblement religieux au Canada.

La part des catholiques âgés de 15 ans et plus au Québec est passée de 87 % en 1985 à 62 % de 2017 à 2019, selon Statistique Canada. En 1985, plus de la moitié des personnes qui s’identifiaient comme catholiques participaient à une activité religieuse au moins une fois par mois. De 2017 à 2019, ce chiffre était de 14 %.

La proportion de personnes ayant une appartenance religieuse autre que catholique a doublé, passant de 9 % en 1985 à 18 % de 2017 à 2019.

«Nous sommes passés d’une situation où il y avait une sorte d’autorité morale du catholicisme il y a des décennies», a déclaré Jean-François Roussel, professeur de théologie à l’Université de Montréal. « Pour beaucoup de Québécois… le catholicisme ne fait pas partie de leur vie, ni même de leur vie familiale.

Au cours des deux décennies précédant 2020, le nombre de paroisses dans la province est passé de 1 780 à 983, selon l’organisme gouvernemental qui gère la bibliothèque et les archives du Québec.

Les baptêmes et les mariages catholiques ont également chuté, ont rapporté des chercheurs l’an dernier dans la revue Secular Studies.

«Nous entrons, depuis une dizaine d’années, dans une forte phase de déclin d’un certain catholicisme au Québec», a déclaré le sociologue de l’Université d’Ottawa E.-Martin Meunier, co-auteur du rapport. “S’il y a effondrement du catholicisme, il s’agit d’abord du catholicisme institutionnel.”

Le Québec entretient une relation longue et complexe avec la foi.

Pendant des siècles, l’Église a eu la mainmise sur les institutions publiques du Québec, y compris les soins de santé, l’éducation et les services sociaux, avant que la province ne commence à se dissocier en faveur d’une approche plus laïque – la soi-disant Révolution tranquille des années 1960.

Le passage loin du catholicisme s’est accélérée au cours des dernières décennies.

Le résultat est que plus de 600 églises au Québec ont fermé, dont beaucoup ont été rasées ou désacralisées afin que d’autres utilisations puissent être trouvées pour les bâtiments historiques.

À Sherbrooke, à 100 milles à l’est de Montréal, l’ancienne église Ste-Thérèse est aujourd’hui The OMG Restaurant, un « lieu festif » où les cocktails sont garnis de barbe à papa et “même les plus sages seront tentés d’écouter le diable qui sommeille en eux.”

(Le O dans OMG a des cornes de diable. Il en va de même pour certains hamburgers.)

À Montréal, où Mark Twain a dit un jour « qu’on ne pouvait pas jeter une brique sans casser une fenêtre d’église », les lieux de culte ont également été transformés en condominiums et en centres communautaires.

En 2014, l’ancien Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours renaît sous le nom de Théâtre Paradoxe, où ce mois-ci, Justin Turnbull, qui s’appelle “The Suicide Jesus”, a battu Brian Pillman pour devenir le tout premier Apex Championship Championne du monde de lutte.

Saint-Jean-Baptiste, quant à lui, est dans les limbes.

La première église de ce site est construite après un incendie en 1845 et inaugurée en 1849. Elle est dédiée à Jean-Baptiste, cousin de Jésus, qui deviendra le saint patron des Canadiens français. Lorsqu’il fut détruit par un incendie en 1881, il fut immédiatement reconstruit.

Le prêtre qui a prononcé l’homélie finale en 2015 l’a saluée comme “une église de pierre, construite avec génie, avec grandeur, avec fierté, qui permet à chacun – sans distinction – de côtoyer la beauté, le silence, l’élévation, la contemplation”.

L’église est la propriété de l’archidiocèse, a déclaré David O’Brien, porte-parole du gouvernement local. Il a déclaré que la ville analysait comment il pourrait être réutilisé.

Eva Dubuc-April a attendu jeudi à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré que François célèbre la messe.

Dubuc-April, 31 ans, dit avoir eu ses enfants baptisé et assiste à la messe périodiquement. Mais elle est convaincue que l’église doit se moderniser en reconsidérant ses enseignements sur la sexualité et le sacerdoce réservé aux hommes.

Elle aime François personnellement et le considère comme un réformateur, mais il a fait face à la résistance d’une bureaucratie conservatrice du Vatican.

« Au Québec, les gens qui pratiquent le catholicisme ne sont pas d’accord avec ces anciens enseignements, dit-elle. “S’ils ne progressent pas, il ne restera plus personne.”