Un magazine d’information catholique italien rapporté en 2017 que le pape avait reçu des massages et des injections pour la maladie. Le Vatican n’a pas confirmé les rapports à l’époque.

Francis a révélé pour la première fois qu’il souffrait de sciatique en 2013, quatre mois après le début de son pontificat, déclarant aux journalistes que c’était la pire chose qui lui soit arrivée à ses débuts en tant que pape. «J’étais assis dans un fauteuil pour faire des interviews et ça faisait mal», a-t-il dit à l’époque. «La sciatique est très douloureuse, très douloureuse! Je ne le souhaite à personne!

Un porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré dans un communiqué que Francis souffrait d’une «sciatique douloureuse», et passerait à la fois la traditionnelle célébration de fin d’année jeudi soir, ainsi que la messe vendredi. Mais il a dit que le pape dirigerait la prière traditionnelle de l’Angélus et le discours de la bibliothèque apostolique vendredi à midi.

ROME – Le Vatican a déclaré jeudi que le pape François ne dirigerait pas les services de la Saint-Sylvestre et du Jour de l’An dans la basilique Saint-Pierre en raison d’une poussée dans un état qui provoque des douleurs au dos et aux jambes.

Le pape a livré ses adresses du palais apostolique pendant les vacances de fin d’année, car l’Italie est fermée et les déplacements sont limités. Traditionnellement, les fidèles affluent vers la basilique Saint-Pierre et la place en face pour les offices et la prière de l’Angelus.