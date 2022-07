Le pape François tient une messe publique au stade de football d’Edmonton

EDMONTON –

La grande messe publique du pape à Edmonton a été qualifiée d’occasion manquée après que le pontife ait concentré son message sur les grands-parents, bien qu’il ait présenté des excuses un jour plus tôt pour les abus dans les pensionnats catholiques.

“Je ne sais tout simplement pas ce qu’ils pensaient”, a déclaré Daryold Corbiere Winkler, un prêtre d’Ottawa qui est Anishinaabe.

“Pour moi, c’est une occasion manquée pour une messe de célébrer les traditions et les pratiques culturelles autochtones. Ils ne l’ont tout simplement pas fait. Ils ont fait le contraire.”

Corbiere Winkler a déclaré qu’il était optimiste lorsque la messe du mardi a commencé avec des tambours autochtones, alors que la papamobile transportait le pape François à travers le stade du Commonwealth. Le pape a béni et embrassé les bébés et les jeunes enfants qui lui ont été remis et les acclamations ont résonné des gradins avec des milliers de personnes.

Corbiere Winkler a déclaré que ses espoirs avaient été déçus alors que le service prenait une tournure traditionnelle. Il a été dévasté lorsque la prière eucharistique a été prononcée en latin, étant donné que des survivants des pensionnats étaient là.

“C’est la langue qu’ils auraient entendue au pensionnat”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de rescapés, c’est la messe qu’ils entendaient quand ils étaient enfants.”

Angel Dermit a déclaré que la messe rigide lui rappelait les cérémonies religieuses de son enfance au pensionnat de Lower Post en Colombie-Britannique.

“Quand j’ai entendu le service, c’est très différent de la façon dont je crois en Dieu et de la façon dont je crois en Jésus”, a-t-elle déclaré.

Plusieurs Autochtones ont participé au programme. Cependant, François n’a pas beaucoup parlé des peuples, des cultures ou des traditions autochtones pendant l’événement.

Le pape a concentré son homélie, les commentaires après les lectures bibliques, sur l’importance des grands-parents et des personnes âgées.

Vers la fin, François a prié pour “un avenir dans lequel l’histoire de la violence et de la marginalisation subie par nos frères et sœurs autochtones ne se répétera jamais”.

“Petits et grands, grands-parents et petits-enfants, tous ensemble. Avançons ensemble, et ensemble, rêvons.”

Environ 65 000 billets gratuits étaient disponibles pour la messe mais de nombreuses rangées de sièges étaient vides, en particulier dans les ponts supérieurs. Les organisateurs ont estimé qu’il y avait environ 50 000 personnes présentes. Des chapeaux et des vêtements commémorant la visite papale ont été vendus près d’une entrée entre 10 et 45 dollars.

Lors de la bénédiction de l’eucharistie, une personne a crié “abroger la doctrine de la découverte” – documents papaux utilisés dans la colonisation.

Vers la fin de la messe, l’archevêque d’Edmonton Richard Smith a remercié François d’avoir tenu sa promesse « de venir au Canada et de démontrer ainsi votre proximité avec nous tous, en particulier avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits de cette terre ».

Rose-Marie Blair-Isberg est venue du Yukon pour y assister. Le survivant du pensionnat de la Première Nation de White River, qui est catholique, a déclaré qu’il avait l’impression que l’église «vendait son point de vue» pendant la messe.

Edith Didzena tenait une photo de sa mère, Regina Etthidzine, alors qu’elle était assise dans le stade avec ses enfants. Didzena, qui vit à Bushe River dans la Première nation Dene Tha’ en Alberta, a déclaré que sa mère était allée au pensionnat mais qu’elle était décédée avant d’avoir pu entendre les excuses du pape.

Reconnaître les actes répréhensibles du passé n’efface pas ce qui s’est passé, a déclaré Didzena, mais cela aide à commencer la guérison.

Lundi, lors d’une visite dans la communauté de Maskwacis, au sud d’Edmonton, le pape a présenté ses excuses aux survivants des pensionnats et à leurs familles pour le rôle joué par les membres de l’Église dans la destruction culturelle et l’assimilation forcée des peuples autochtones.

Patty Crofton, membre de la Première nation Sagkeeng au Manitoba, a déclaré qu’elle n’avait pas bien dormi après avoir entendu les excuses, car cela lui rappelait des souvenirs difficiles. Elle est allée à l’école de jour et ses parents sont allés dans des pensionnats.

“Je suis en train de guérir de tout cela”, a-t-elle déclaré avant la messe.

Les organisateurs ont déclaré qu’il convenait de ne pas tenir de messe avant le deuxième jour complet de la visite papale, car François voulait démontrer que sa priorité était d’abord de s’attaquer à l’héritage des pensionnats sur les terres autochtones.

Plus tard dans la journée, Francis s’est rendu au Lac Ste. Anne, au nord-ouest d’Edmonton, pour participer au pèlerinage annuel de la communauté, qui accueille régulièrement des dizaines de milliers de participants autochtones.

La présidente de la Metis Nation of Alberta, Audrey Poitras, a déclaré qu’elle était honorée d’accueillir Francis sur le site, qui est considéré comme sacré. Mais, a déclaré Poitras, les mots et les excuses ne suffisent pas.

“Nous espérons qu’en ressentant l’esprit des Métis, si profondément lié à un lieu si sacré pour l’église, cela conduira à de véritables actions et à une responsabilisation, afin que nous, en tant que peuple, puissions nous concentrer sur la guérison”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. .

Plus tard dans la semaine, Francis se rendra à Québec pour des rencontres avec les peuples autochtones et pour animer une autre messe. Il doit également se rendre à Iqaluit.



Avec des fichiers de Kelly Geraldine Malone à Winnipeg

Si vous êtes un ancien survivant des pensionnats indiens en détresse, ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419



Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les Autochtones sont disponibles ici.