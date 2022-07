Le pape François tiendra une messe à l’extérieur de la ville de Québec le 2e jour de sa visite dans la province

Après avoir prononcé un discours appelant à l’unité et à la guérison à la Citadelle de Québec mercredi soir, le pape François tiendra une messe dans une basilique devant un public de 2 000 personnes ce matin.

La messe sera diffusée sur grand écran à l’extérieur de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et sur les plaines d’Abraham à 10 h, ainsi que dans plusieurs cinémas de la province.

La basilique, un sanctuaire national avec de hauts plafonds voûtés, se trouve près des rives du fleuve Saint-Laurent, à 35 kilomètres au nord-ouest de la ville de Québec.

Sainte-Anne, par tradition religieuse, la grand-mère de Jésus, est particulièrement importante pour les communautés innues, car les grands-mères livrent souvent des messages entre les ménages, a déclaré Andrée Paul, qui est Innue de Pessamit dans la région de la Côte-Nord du Québec et fait du bénévolat à la basilique depuis près de 30 ans. années.

Le pape François a reconnu l’importance de sainte Anne lors de son pèlerinage au Lac Ste. Anne en Alberta mardi, en utilisant le mot cri pour grand-mère.

« En pensant à votre kokum, Je me souviens aussi de ma propre grand-mère. D’elle, j’ai d’abord reçu le message de la foi et j’ai appris que l’évangile est communiqué par des soins affectueux et la sagesse de la vie », a-t-il déclaré.

Le pape François a aspergé d’eau bénite alors qu’il bénissait la foule lors du pèlerinage annuel à Lac Ste. Anne, Alb. Mardi. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Dans son discours de mercredi à Québec, le pape a dit qu’il voulait exprimer “une profonde honte et une profonde tristesse” pour le système des pensionnats au Canada, dans lequel “les institutions catholiques locales ont joué un rôle”.

Alors qu’il s’est abstenu de dénoncer l’Église catholique dans son ensemble et son rôle dans la création de ce système, François a évoqué la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, affirmant qu’elle inspirerait un engagement des communautés catholiques à promouvoir les cultures autochtones.

Il a utilisé la feuille d’érable du drapeau canadien comme symbole du multiculturalisme et a cité l’exhortation qu’il a écrite en 2020, Beloved Amazon, reconnaissant que «la colonisation n’est pas terminée».

“Aujourd’hui aussi, il existe de nombreuses formes de colonisation idéologique qui se heurtent à la réalité de la vie, étouffent l’attachement naturel des peuples à leurs valeurs et tentent de déraciner leurs traditions, leur histoire et leurs liens religieux”, a déclaré François.

Où regarder la messe

Il n’y aura pas de stationnement ni d’accès en voiture à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le jour de la messe. (Émilie Warren/CBC)

Des sièges à l’intérieur de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré sont réservés aux participants autochtones, aux délégations des diocèses de l’Est du Canada et à certains représentants gouvernementaux. Le comité de planification de la visite papale a confirmé les survivants des pensionnats obtiendront des sièges au premier rang à l’événement.

Quelque 10 000 places assises seront installées à l’extérieur du sanctuaire, la messe y étant retransmise sur des écrans géants. Deux mille de ces places sont destinées au grand public mais tous les billets ont déjà été arrachés.

L’Assemblée des Premières Nations du Québec a été chargée de s’assurer que les places sont réparties équitablement entre les communautés autochtones de la province. Les Autochtones qui souhaitaient participer à l’événement devaient communiquer avec le représentant désigné de leur nation pour obtenir une place.

Des membres de l’armée canadienne ont répété une cérémonie d’arrivée avant la visite du pape François à la Citadelle de Québec, mercredi, à Québec. (John Locher/Associated Press)

Le comité de planification de la visite papale à Québec demande à ceux qui n’ont pas de billets d’éviter le secteur et de regarder plutôt la messe sur les plaines d’Abraham, où le service sera diffusé sur écrans géants pour que tout le monde puisse le voir.

La ville de Québec disposera de sièges spéciaux pour les personnes à mobilité réduite qui souhaitent assister à l’événement en plaine. Les personnes dans cette situation doivent composer le 418-641-6050 pour réserver une place.

CBC News Network diffusera la messe lors d’une émission spéciale animée par Andrew Chang. Il sera possible de regarder la couverture en direct de CBC sur un certain nombre de plateformes différentes, y compris CBC TV, l’application CBC News et Gemme de Radio-Canada.

La messe est également retransmise en direct sur Site de l’églisequi aura une traduction en direct de l’événement dans 12 langues autochtones, et sera affiché sur son Chaîne Viméo après.

La messe se déroulera en espagnol, la langue maternelle du pape, mais il y aura des sous-titres en anglais et en français sur les écrans extérieurs.

Dix Cinémas Guzzo présentera également des retransmissions en direct de la messe. L’entrée est gratuite, mais les salles suggèrent de réserver votre billet en ligne et demandent que les gens arrivent 30 à 45 minutes avant le début de la diffusion à 10h.

La communion sera également offerte lors des projections à ceux qui le souhaitent.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.