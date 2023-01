Le pape François teste son pouvoir personnel lors d’un voyage en RDC et au Soudan du Sud

Commentez cette histoire Commenter

KINSHASA, République démocratique du Congo – Le pape François a entamé mardi l’un des voyages les plus difficiles de son pontificat, un voyage de six jours à travers deux des pays les plus pauvres du monde, qui constituent également l’épicentre catholique troublé de ce continent. En visitant le Congo puis le Soudan du Sud, François teste ses pouvoirs personnels. Les problèmes qu’il a placés au cœur de son pontificat – l’exploitation par des puissances extérieures, la prolifération des armes, le pillage de l’environnement – se déroulent dans les deux pays de manière dévastatrice, avec une aggravation de la violence et des accords de paix chancelants.

Alors que l’église est souvent considérée comme une force stabilisatrice potentielle dans les pays fortement catholiques, ce fardeau incombe cette semaine principalement à François, qui a 86 ans, a du mal à marcher et a annulé un voyage similaire l’année dernière en raison de douleurs au genou. Depuis lors, des groupes rebelles ont pris le contrôle de plus de territoires dans l’est du Congo, déracinant un demi-million de personnes et forçant le Vatican à couper un arrêt prévu dans cette partie du pays.

C’est le cinquième voyage de François en Afrique, et par rapport à son prédécesseur, le pape Benoît XVI, il a montré beaucoup plus d’intérêt pour le continent. C’est en partie une réponse aux changements fondamentaux dans la foi, qui se rétrécit en Occident et augmente ici, malgré les défis des mouvements pentecôtistes et évangéliques.

Les diplômés des séminaires africains comblent désormais les lacunes du sacerdoce européen. Et François a élevé une nouvelle classe de cardinaux africains, diversifiant les rangs qui finiront par choisir son successeur.

Mais l’intérêt pour l’Afrique témoigne également du style personnel de François et de la tendance au cours de son pontificat à rechercher des endroits qu’il considère comme négligés ou à tort en marge.

Mardi à Kinshasa, jour férié déclaré, des centaines de milliers de spectateurs ont aligné la route principale sortant de l’aéroport, attendant le cortège papal. Les gens ont afflué des quartiers les plus pauvres, se tenant debout de 10 à 20 mètres de profondeur, escaladant des véhicules et des bâtiments inachevés et même la médiane de la route pour apercevoir. « François », lisent de nombreux panneaux.

Vendredi, Francis s’envolera de Kinshasa vers Juba, la capitale sud-soudanaise. François s’est personnellement investi dans la négociation de la paix entre les factions rivales là-bas. En 2019, il a invité le président Salva Kiir et le chef rebelle de l’époque Riek Machar à une retraite spirituelle au Vatican, embrassant les pieds des deux hommes.

Aujourd’hui, Kiir et Machar font partie du même gouvernement. Mais cela tient à peine le pays ensemble. La poursuite des combats et les catastrophes climatiques d’année en année alimentent l’une des plus grandes crises de réfugiés en Afrique.

Des aspects clés de l’accord de paix n’ont pas été réalisés. Le gouvernement a récemment dénoncé les pourparlers de paix, soutenus par une organisation catholique de services sociaux basée à Rome, comme un moyen pour les opposants de gagner du temps pour la guerre.

Mais avant cette étape du voyage, Francis passera quelque 72 heures à Kinshasa, une ville emblématique de la croissance effrénée, souvent chaotique, de l’Afrique. Mercredi, il présidera la messe depuis une scène érigée dans un aéroport, certains rapports suggérant que plus d’un million de personnes pourraient y assister. Il rencontrera également des victimes de la violence de l’est du pays.

Les Congolais disent qu’il est difficile d’exagérer à quel point l’église est cruciale, dans un pays qui a fait face à plus d’un siècle de tragédies déstabilisatrices : pillage colonialiste par les Belges, années d’autocratie et de détournement de fonds par l’ancien dirigeant de longue date Mobuto Sese Seko, corruption persistante et intérêts étrangers qui vident le pays de ses richesses minérales.

L’église a tendance à intervenir là où le gouvernement échoue, en aidant particulièrement à l’éducation et aux soins de santé. Il a également travaillé pour superviser le chemin précaire vers les élections de 2018, remportées par Félix Tshisekedi, lors du premier transfert démocratique du pouvoir au Congo.

“La pauvreté n’est pas en soi le problème, c’est la misère”, a déclaré l’archevêque de Kisangani Marcel Utembi, président de la conférence congolaise des évêques, dans une interview l’année dernière. « Malheureusement la population vit dans la misère alors que les dirigeants ne jouent pas leur rôle. L’église essaie de donner aux gens au moins un niveau de vie minimum.

Les hostilités dans l’est ont éclaté le long de la frontière avec le Rwanda, faisant craindre une conflagration régionale qui pourrait aspirer les nations voisines – un scénario cauchemardesque qui fait écho à la guerre du Congo de 1998-2002, lorsque neuf nations ont finalement été entraînées dans un conflit qui a coûté environ 2 millions de vies.

La semaine dernière, le Rwanda a tiré un missile sur un avion de chasse congolais, qui a réussi à atterrir malgré les dommages. Le Rwanda a affirmé que son espace aérien avait été envahi, ce que le Congo a démenti, décrivant la fusillade comme « un acte de guerre ».

Un groupe d’experts des Nations Unies a découvert l’année dernière que le Rwanda soutenait les rebelles du M23 – une affirmation que Kigali nie vigoureusement mais est soutenue par des experts du Congo tels que Jason Stearns, professeur adjoint à l’Université Simon Fraser, au Canada. Le groupe, formé il y a dix ans, est responsable de plusieurs massacres de civils et prétend défendre l’ethnie tutsie vivant au Congo contre les milices hutues.

Le président rwandais Paul Kagame est arrivé au pouvoir à la tête d’une force rebelle luttant pour défendre les Tutsis contre les extrémistes hutus qui ont tué environ 800 000 Tutsis de souche lors du génocide de 1994. Kagame dit que les restes de ces forces Hutu qui ont fui au Congo restent une menace pour l’Etat rwandais.

“Le Rwanda se considère comme une victime incomprise non seulement de l’agression de groupes extrémistes, mais aussi d’une communauté internationale qui n’a rien fait en 1994 et critique maintenant le Rwanda pour avoir tenté de se protéger”, a déclaré Stearns.

Mais ce n’est qu’un conflit. Stearns a déclaré qu’il y avait plus de 120 groupes armés actifs au Congo, dont les deux plus meurtriers : les Forces démocratiques alliées, qui ont prêté allégeance au groupe terroriste État islamique, et la Coopérative pour le développement du Congo, une alliance lâche d’organisations ethniques milices.

Les conflits de longue date et la corruption enracinée drainent le trésor public du Congo. Tshisekedi, qui briguera un second mandat lors des élections prévues en décembre, a remporté quelques succès, a déclaré Stearns. Il a démontré son indépendance vis-à-vis de son successeur, a introduit l’enseignement primaire gratuit soutenu par des donateurs et a presque doublé les revenus du gouvernement au cours de son mandat. Mais il n’a pas non plus réussi à réformer l’armée chaotique du Congo, ce qui signifie que les soldats en première ligne sont souvent sans nourriture ni carburant, laissant les villages vulnérables aux attaques.