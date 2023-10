Le pape François sur la guerre entre Israël et le Hamas : « J’exhorte les croyants à ne prendre qu’un seul camp dans ce conflit, celui de la paix »

Le pape François a exhorté mercredi le monde à ne prendre « qu’un seul camp » dans la guerre entre Israël et le Hamas – celui « de la paix » – en appelant à une journée de prière spéciale au Vatican la semaine prochaine.

François, s’adressant à son audience hebdomadaire, a déclaré : « La guerre ne résout aucun problème, elle ne fait que semer la mort et la destruction, accroître la haine, multiplier les vengeances. La guerre efface l’avenir », selon Reuters.

« J’exhorte les croyants à ne prendre qu’un seul parti dans ce conflit, celui de la paix, mais pas avec des paroles mais avec la prière et un dévouement total », aurait-il ajouté.

François a également déclaré que vendredi prochain, le 27 octobre, serait « un jour de jeûne, de prières et de pénitence » à la basilique Saint-Pierre et a plaidé pour tous les efforts possibles « pour éviter une catastrophe humanitaire », rapporte Reuters.

La semaine dernière, François a affirmé à son auditoire qu’Israël a le droit de se défendre, mais s’est demandé si la violence résoudrait le conflit.

« Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre », a déclaré le pape, « mais je suis très préoccupé par le siège total sous lequel vivent les Palestiniens à Gaza, où il y a également eu de nombreuses victimes innocentes ».

« Je continue de suivre avec larmes et appréhension ce qui se passe en Israël et en Palestine : de nombreuses personnes tuées, d’autres blessées », a ajouté le pape François à l’issue de son discours de mercredi. « Je prie pour les familles qui ont vu un jour de fête transformé en jour de deuil, et je demande que les otages soient libérés immédiatement. »

Le Hamas continue de refuser les appels internationaux généralisés visant à libérer les Israéliens, les Américains et les autres ressortissants étrangers que le groupe terroriste a capturés.

Israël maintient un blocus de la bande de Gaza, empêchant l’entrée de nourriture et de carburant dans la région occupée par environ 2,3 millions de personnes.

Le ministre israélien de l’Energie et des Infrastructures, Israël Katz, a déclaré que le blocus prendrait fin si le Hamas libérait les otages.

Mercredi, au moins 4 200 personnes ont été tuées dans la guerre des deux côtés, dont au moins 1 400 civils et soldats israéliens et 30 Américains. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment qu’au moins 2 808 Palestiniens ont été tués et plus de 10 950 blessés. Treize citoyens américains sont portés disparus.

Timothy HJ Nerozzi, Peter Aitken et Chris Pandolfo de Fox News ont contribué à ce rapport.