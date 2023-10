Le pape François suggère qu’il pourrait y avoir des moyens de bénir les unions homosexuelles

CITÉ DU VATICAN (AP) — Pape François a suggéré qu’il pourrait y avoir des moyens de bénir les unions homosexuelles, répondant à cinq cardinaux conservateurs qui l’ont mis au défi de confirmer l’enseignement de l’Église sur l’homosexualité avant une grande réunion où les catholiques LGBTQ+ sont à l’ordre du jour.

Le Vatican a publié lundi une lettre que François a écrite aux cardinaux le 11 juillet après avoir reçu d’eux une liste de cinq questions, ou « dubia », un jour plus tôt. Dans ce document, François suggère que de telles bénédictions pourraient être étudiées si elles ne confondaient pas la bénédiction avec le mariage sacramentel.

New Ways Ministry, qui défend les catholiques LGBTQ+, a déclaré que la lettre « fait progresser de manière significative » les efforts visant à accueillir les catholiques LGBTQ+ dans l’église et « est une grosse goutte d’eau pour briser le dos du chameau » dans leur marginalisation.

Le Vatican considère le mariage comme une union indissoluble entre un homme et une femme. En conséquence, il s’oppose depuis longtemps au mariage homosexuel. Mais même François a exprimé son soutien aux lois civiles étendre les avantages juridiques aux conjoints de même sexe et aux prêtres catholiques dans certaines régions d’Europe ont béni les unions homosexuelles sans la censure du Vatican.

La réponse de François aux cardinaux marque cependant un renversement par rapport à la position officielle actuelle du Vatican. Dans une note explicative de 2021, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a déclaré catégoriquement que l’Église ne pouvait pas bénir les unions homosexuelles parce que « Dieu ne peut pas bénir le péché. »

Dans sa nouvelle lettre, François a réitéré que le mariage est une union entre un homme et une femme. Mais répondant à la question des cardinaux sur les unions et les bénédictions homosexuelles, il a déclaré que la « charité pastorale » exige de la patience et de la compréhension et que, de toute façon, les prêtres ne peuvent pas devenir des juges « qui ne font que nier, rejeter et exclure ».

« C’est pourquoi la prudence pastorale doit discerner de manière adéquate s’il existe des formes de bénédiction, demandées par une ou plusieurs personnes, qui ne transmettent pas une conception erronée du mariage », écrit-il. « Parce que lorsqu’une bénédiction est demandée, elle exprime une demande d’aide de Dieu, un appel pour pouvoir vivre mieux, une confiance en un père qui peut nous aider à vivre mieux. »

Il a souligné qu’il existe des situations qui ne sont objectivement « pas moralement acceptables ». Mais il a ajouté que la même « charité pastorale » exige que les gens soient traités comme des pécheurs qui ne sont peut-être pas entièrement responsables de leur situation.

François a ajouté qu’il n’est pas nécessaire que les diocèses ou les conférences épiscopales transforment cette charité pastorale en normes ou protocoles fixes, affirmant que la question pourrait être traitée au cas par cas « parce que la vie de l’Église passe par des canaux au-delà des normes ». .»

Francis DeBernardo, directeur exécutif de New Ways Ministry, a salué l’ouverture du pape.

« Le fait que les ministres pastoraux bénissent les couples de même sexe implique que l’Église reconnaît effectivement qu’un amour sacré peut exister entre des couples de même sexe, et que l’amour de ces couples reflète l’amour de Dieu », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Ces reconnaissances, même si elles ne correspondent pas tout à fait à ce que souhaiteraient les catholiques LGBTQ+, constituent un énorme progrès vers une égalité plus complète et plus complète. »

Les cinq cardinaux, tous prélats conservateurs d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, avaient mis François au défi de confirmer dans leur lettre l’enseignement de l’Église sur les homosexuels, l’ordination des femmes, l’autorité du pape et d’autres questions.

Ils ont publié ces documents deux jours avant le début d’un grand synode, ou réunion, de trois semaines au Vatican, au cours duquel les catholiques LGBTQ+ et leur place dans l’Église sont à l’ordre du jour.

Les signataires faisaient partie des critiques les plus virulents de François, tous retraités et appartenant à la génération la plus doctrinaire de cardinaux nommés par saint Jean-Paul II ou le pape Benoît XVI.

Il s’agissait des cardinaux Walter Brandmueller d’Allemagne, ancien historien du Vatican ; Raymond Burke des États-Unis, que François a démis de ses fonctions de président de la Cour suprême du Vatican ; Juan Sandoval du Mexique, archevêque à la retraite de Guadalajara ; Robert Sarah de Guinée, le chef à la retraite du bureau de liturgie du Vatican ; et Joseph Zenarchevêque à la retraite de Hong Kong.

Brandmueller et Burke faisaient partie des quatre signataires du un précédent tour de « dubia » à François en 2016 suite à son ouverture controversée à permettre aux couples divorcés et remariés civilement de communier. Ensuite, les cardinaux craignaient que la position de François viole l’enseignement de l’Église sur l’indissolubilité du mariage. François n’a jamais répondu à leurs questions et deux de leurs cosignataires sont décédés par la suite.

Francis a répondu cette fois-ci. Les cardinaux n’ont pas publié sa réponse, mais l’ont apparemment trouvée si insatisfaisante qu’ils ont reformulé leurs cinq questions, les lui ont soumises à nouveau et lui ont demandé de répondre simplement par oui ou par non. Devant son refus, les cardinaux ont décidé de rendre les textes publics et d’adresser une « notification » d’avertissement aux fidèles.