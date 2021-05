Le pape François soutient l’appel de Biden à renoncer aux brevets sur les vaccins Covid

Les fabricants de vaccins, dont les cours des actions ont été touchés par les commentaires plus tôt cette semaine, se sont prononcés contre l’idée. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a averti vendredi que cela déclencherait une course mondiale aux matières premières qui menacerait la fabrication sûre et efficace des vaccins.

L’Allemagne et la chancelière Angela Merkel se sont également prononcées contre la dérogation, BioNTech étant un partenaire clé de Pfizer dans le développement de son vaccin. Les responsables allemands et européens affirment que la fabrication et le partage des vaccins plus rapidement sont cruciaux pour mettre fin à la pandémie.

« Le facteur limitant dans la fabrication de vaccins est la capacité de production et des normes de qualité élevées, pas les brevets », a déclaré une porte-parole de Merkel dans un communiqué.

PhRMA, un groupe d’intérêt de l’industrie pharmaceutique, a qualifié la proposition de dérogation de «mesure sans précédent qui sapera notre réponse mondiale à la pandémie et compromettra la sécurité».

À ce jour, il y a eu près de 157 millions d’infections à coronavirus dans le monde et plus de 3,2 millions de décès, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

