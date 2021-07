Le pape François sort de l’hôpital de Rome 10 jours après une opération intestinale

Les médias locaux rapportent que le pape a été transporté en voiture de l’hôpital Gemelli de Rome au Vatican tôt mercredi matin.

Convoi transportant le pape François quittant l’hôpital Gemelli ce matin (vidéo Reuters) pic.twitter.com/SFYWdlT82e – eleanor biles (@ellybiles) 14 juillet 2021

Dans une mise à jour quotidienne publiée le 13 juillet, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, avait laissé entendre que le pontife allait bientôt quitter l’hôpital. Il lisait : « Le Saint-Père poursuit son traitement et sa rééducation prévus, ce qui lui permettra de retourner au Vatican dès que possible. » On s’attendait à ce que le pontife soit sorti de l’hôpital dimanche, car le temps de guérison moyen pour une hémicolectomie est d’une semaine.

Cependant, le pape avait connu une fièvre dans la nuit du 7 juillet, retardant sa libération. Néanmoins, les tests microbiologiques effectués par la suite sur sa poitrine et son abdomen se sont révélés négatifs.

Le pontife a subi une intervention chirurgicale majeure prévue le 4 juillet. La procédure, réalisée par 10 membres du personnel médical, visait à corriger le rétrécissement du côté gauche de son intestin, une partie du côlon étant également retirée au cours du processus.

Au cours de sa convalescence, le pape François a exprimé ses condoléances à ses concitoyens et a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation pour la souffrance dans le monde. La semaine dernière, il a tweeté sur l’importance de bons soins de santé universels.

En ces jours d’hospitalisation, j’ai constaté à quel point de bons soins de santé sont importants, accessibles à tous. Il ne faut pas perdre ce précieux bienfait qui a besoin de la contribution de tous. – Pape François (@Pontifex) 11 juillet 2021

L’opération du pape était prévue début juillet, car ses seules apparitions pour le mois qui ont suivi étaient de diriger les prières du dimanche, ce qu’il a pu faire depuis le balcon de sa chambre d’hôpital le 11 juillet.

Malgré une opération chirurgicale, il a toujours l’intention de se rendre en Hongrie et en Slovénie à la mi-septembre, et le Vatican a même prévu un voyage qui verra le pontife se rendre dans la capitale nord-coréenne de Pyongyang.

