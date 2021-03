Le pape François se rendra en Irak malgré la pandémie de COVID-19 et les problèmes de sécurité

Le pape François se rendra en Irak vendredi pour convaincre la population chrétienne en déclin du pays de se reconstruire après des années de guerre et de persécution.

Des bannières et des affiches annonçaient sa visite à Bagdad et des panneaux d’affichage représentant le pape décoraient l’artère principale.

Sa toute première visite papale survient au milieu de la pandémie de COVID-19 et des problèmes de sécurité dans le pays.

Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, a déclaré que les Irakiens étaient impatients d’accueillir le «message de paix et de tolérance» du pape et a qualifié la visite de rencontre historique entre le «minaret et les cloches».

La visite de trois jours comprendra une rencontre avec le plus haut religieux chiite d’Irak, le grand ayatollah Ali al-Sistani.

Le gouvernement irakien est impatient de montrer la sécurité relative qu’il a obtenue après des années de guerres et d’attaques militantes qui se poursuivent encore aujourd’hui.

François et la délégation du Vatican comptent sur les forces de sécurité irakiennes pour les protéger, y compris avec la première utilisation prévue d’une voiture blindée pour le pontife.

« La visite du Pape consiste à soutenir les chrétiens d’Irak à rester et à dire qu’ils ne sont pas oubliés », a déclaré cette semaine le patriarche chaldéen, le cardinal Luis Sako, aux journalistes à Bagdad. Le but de la visite de François, a-t-il dit, est de les encourager à «garder l’espoir».

La visite intervient alors que l’Irak connaît un pic d’infections au COVID-19, de nombreux cas étant attribués à la variante britannique la plus contagieuse.

Le pape de 84 ans, la délégation du Vatican et les médias itinérants ont été vaccinés, mais la plupart des Irakiens ne l’ont pas fait.

Le Vatican et les autorités irakiennes ont minimisé la menace du virus et ont insisté pour que la distanciation sociale, le contrôle des foules et d’autres mesures de soins de santé soient appliquées.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré cette semaine que l’important est que les Irakiens sachent que le pape est venu en Irak comme un « acte d’amour ».

« Je viens parmi vous en tant que pèlerin de paix, pour répéter » vous êtes tous frères « », a déclaré François dans un message vidéo adressé au peuple irakien à la veille de sa visite.

«Je viens en pèlerin de paix à la recherche de la fraternité, animé par le désir de prier ensemble et de marcher ensemble, également avec des frères et sœurs d’autres traditions religieuses.»

Les chrétiens étaient autrefois une minorité importante en Irak, mais leur nombre a diminué depuis l’invasion américaine de 2003. Leur nombre a encore diminué pendant le règne de l’État islamique de 2014 à 2017.

Rares sont ceux qui sont revenus d’exil et ceux qui ont retrouvé leurs maisons et leurs églises détruites.

Les chiffres exacts sont difficiles à trouver, mais il y avait environ 1,4 million de chrétiens en Irak en 2003 et aujourd’hui, on estime que ce nombre n’est que d’environ 250 000.

Le pape François prévoit de prier dans l’église de Bagdad, site de l’un des pires massacres de chrétiens.

Il honorera les morts sur une place de Mossoul entourée de coquilles d’églises détruites et rencontrera la petite communauté chrétienne qui est retournée à Qaraqosh, où il bénira leur église qui a été utilisée comme champ de tir par l’État islamique.

Le Vatican et le pape ont souvent insisté sur la nécessité de préserver les anciennes communautés chrétiennes d’Irak et de créer les conditions de sécurité, économiques et sociales pour ceux qui sont partis pour rentrer. Mais cela ne s’est pas nécessairement traduit dans la réalité.

«Je suis le seul prêtre de Mossoul. Chaque dimanche, je tiens la messe à 9 heures du matin, et seulement 70 personnes environ y assistent », a déclaré le pasteur Raed Adil Kelo, curé de l’église de l’Annonciation à Mossoul, ancienne capitale de facto de l’EI.

Avant 2003, la population chrétienne était de 50 000 personnes, a-t-il dit. Il était tombé à 2 000 avant que l’EI ne envahisse le nord de l’Irak.

Il ne s’attend pas à plus de retour, mais il a néanmoins déclaré que la visite de Francis aurait une importance incommensurable pour ceux qui sont restés.

«Cette visite apportera la paix en Irak», a-t-il déclaré.