Le pape François se rend au Canada pour présenter ses excuses pour les abus envers les autochtones dans les écoles catholiques

Le pape François devrait arriver au Canada dimanche pour présenter des excuses pour les abus historiques infligés aux enfants autochtones par les dirigeants des pensionnats catholiques.

Il doit atterrir en Alberta vers 11 h 20 pour lancer ce qu’il appelle un « pèlerinage de pénitence ». Francis fera deux autres arrêts au Canada, visitant également Québec et Iqaluit.

Des billets gratuits pour l’événement ont été réclamés peu de temps après leur mise à disposition, selon l’organisateur du voyage, la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Des milliers de billets étaient réservés aux survivants autochtones des pensionnats. Les dirigeants autochtones du Traité 6, l’endroit que Francis visite en Alberta, ont déclaré qu’ils étaient submergés de demandes de survivants qui souhaitent assister à l’événement.

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille et amenés dans des pensionnats entre 1881 et 1996. Un certain nombre d’enfants auraient été affamés, battus et abusés sexuellement.

Les dirigeants canadiens sont au courant du nombre d’enfants qui meurent dans les écoles depuis 1907, mais les incidents ont attiré davantage l’attention après la découverte l’an dernier de ce qui semblait être des tombes anonymes dans ou à proximité d’anciens pensionnats.

Le pape François s’est ensuite excusé pour le rôle joué par l’Église catholique dans les écoles plus tôt cette année lorsque des délégués autochtones ont visité le Vatican avant de se rendre au Canada.

Mais certains survivants et dirigeants autochtones disent que des excuses ne suffisent pas.

Des demandes ont été faites pour une compensation financière, le retour des artefacts indigènes, la publication des dossiers scolaires, le soutien à l’extradition d’un agresseur accusé et l’abrogation d’une doctrine du XVe siècle qui défendait la dépossession coloniale des peuples indigènes par une bulle papale ou un édit. .

