Le pape François se joint à l’imam pour lancer des appels à la paix avant le vote du Conseil de sécurité de l’ONU

NATIONS UNIES — Le pape François et un important imam sunnite ont lancé des appels à la paix alors que le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni mercredi pour discuter de l’importance de la « fraternité humaine » et condamner les haines qui attisent les conflits.

Le pape, qui est à l’hôpital en convalescence après une chirurgie abdominale, a envoyé une déclaration disant qu’une troisième guerre mondiale se déroule « au coup par coup » et qu’avec les effets potentiellement catastrophiques des armes nucléaires « le moment est venu de dire un ‘non’ catégorique à la guerre .”

Cheikh Ahmed al-Tayeb, le grand imam d’Al-Azhar, le siège millénaire de l’apprentissage sunnite au Caire, a déclaré lors d’un briefing virtuel que la fraternité humaine était la clé de la paix mondiale, un point que lui et le pape avaient fait valoir dans un document conjoint publié en 2019.

Les Émirats arabes unis ont choisi l’importance de la fraternité humaine pour ramener la paix comme pièce maîtresse de leur présidence du conseil ce mois-ci. Après les appels du pape et du grand imam et les discours du conseil, les membres ont adopté une résolution reconnaissant que les discours de haine, le racisme, la xénophobie, l’intolérance, la discrimination sexuelle et les actes d’extrémisme « peuvent contribuer à l’éclatement, à l’escalade et à la récurrence des conflits ».

La résolution, coparrainée par les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni, exhorte tous les pays et organisations à condamner ces actes et à œuvrer pour les prévenir. Il a été adopté à l’unanimité même si certains des 15 membres du conseil ont été accusés de certaines des mêmes actions qu’ils condamnent.

L’ambassadrice des Émirats arabes unis, Lana Nusseibeh, a déclaré à l’Associated Press après le vote qu’il s’agissait d’une résolution « historique » qui rassemble pour la première fois les résolutions précédentes du Conseil traitant de différentes manières du discours de haine, du racisme, de l’incitation et de l’extrémisme. Elle a déclaré que cela promeut la tolérance, l’égalité, la coexistence et le dialogue.

Le pape François a déploré que le monde recule par rapport au rêve de la fondation des Nations Unies en 1945 sur les cendres de deux guerres mondiales selon lequel les pays évolueraient vers une paix plus stable et « deviendraient enfin une famille de nations ».

Au lieu de cela, a-t-il dit, le monde assiste à « la montée de nationalismes myopes, extrémistes, rancuniers et agressifs qui ont déclenché des conflits non seulement anachroniques et dépassés, mais encore plus violents ».

Le pape a mis en garde contre les dangers de la course aux armements, qui, selon lui, était motivée par le désir de tirer profit des ventes d’armes.

« Il faut plus de courage pour renoncer à des profits faciles pour maintenir la paix que pour vendre des armes toujours plus sophistiquées et puissantes », a-t-il déclaré.

Et il a déclaré que le potentiel d’une catastrophe nucléaire signifie qu’il est temps de rechercher une paix durable – non pas fondée sur « l’équilibre précaire de la dissuasion » mais sur « la fraternité qui nous unit ».

François est allé plus loin que n’importe quel pape avant lui en disant que non seulement l’utilisation mais la simple possession d’armes atomiques est immorale.

Auparavant, l’Église catholique avait soutenu pendant trois décennies que la dissuasion nucléaire pouvait être moralement acceptable tant qu’elle était utilisée pour un désarmement nucléaire mutuel et vérifiable. Le Saint-Siège, cependant, a vu que la doctrine de la dissuasion a essentiellement abouti à un statu quo nucléaire, avec l’effondrement des traités de contrôle des armements, conduisant au changement de François dans l’enseignement de l’église.

Al-Tayeb a déclaré que son intention en s’adressant au conseil était d’exhorter la fin des guerres insensées. Il a cité l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie, la Libye et le Yémen, et la nécessité pour le Conseil de reconnaître un État palestinien indépendant après 75 ans.

Sans nommer ni la Russie ni l’Ukraine, il a déclaré que la guerre qui se déroule aux frontières orientales de l’Europe a semé la terreur et « l’inquiétude qu’elle puisse faire régresser l’humanité à une ère primitive ».

Le grand imam a déclaré que la mission poursuivie par Al-Azhar et l’Église catholique romaine dans le document de 2019 sur la fraternité humaine pour la paix mondiale doit être poursuivie par les dirigeants politiques.

« Notre rassemblement aujourd’hui n’est pas un luxe mais une nécessité, dictée par le souci de l’avenir de l’humanité », a déclaré Al-Tayeb.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié la déclaration du pape et du grand imam de « modèle de compassion et de solidarité humaine » et a exhorté les pays et les peuples du monde entier « à s’unir comme une seule famille humaine » et à forger « une alliance de paix, enracinée dans les valeurs de la fraternité humaine.