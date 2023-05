Le pape François se joint à Giorgia Meloni pour exhorter les Italiens à avoir plus d’enfants

« Ne nous résignons pas à l’ennui stérile et au pessimisme », a déclaré François lors d’un rassemblement annuel d’organisations pro-famille. « Ne croyons pas que l’histoire est déjà marquée, que rien ne peut être fait pour inverser la tendance. »

Le pape François salue le Premier ministre italien Giorgia Meloni à la fin d’une conférence pour discuter du problème de « l’hiver démographique » et des « crèches vides » auquel l’Italie est confrontée. Crédit: PA

Rome: Le pape François s’est joint au Premier ministre conservateur italien pour encourager les Italiens à avoir plus d’enfants, dénonçant la précarité financière des jeunes couples et les choix « égoïstes et égoïstes » qui ont conduit à un taux de natalité record qui menace l’avenir économique du pays.

Le gouvernement de la première ministre Giorgia Meloni soutient une campagne visant à encourager au moins 500 000 naissances par an d’ici 2033, un rythme qui, selon les démographes, est nécessaire pour empêcher l’effondrement de l’économie en augmentant la population salariée alors que les retraités puisent dans leurs pensions.

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni embrasse la main du pape François. Crédit: PA

Meloni est arrivée au pouvoir l’année dernière sur une campagne pro-famille de « Dieu, famille, patrie » et son gouvernement a proposé une foule de mesures pour essayer d’encourager les familles à avoir plus d’enfants, y compris des réductions d’impôts pour augmenter le pouvoir d’achat, compte tenu de la fertilité de l’Italie taux de 1,24 enfant par femme est parmi les plus bas au monde.

De nombreuses études ont mis en évidence une combinaison de facteurs qui découragent les femmes d’avoir des enfants, notamment le manque de places de garde d’enfants abordables, les bas salaires et les contrats de travail précaires, et une tradition selon laquelle les femmes portent souvent le fardeau de s’occuper de parents plus âgés.

Meloni, qui a une fille avec son compagnon, a déclaré au congrès de l’association familiale qu’il était temps d’inverser la tendance.