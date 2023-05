Le pape François se joint à Giorgia Meloni pour exhorter les Italiens à avoir plus d’enfants, pas d’animaux de compagnie

ROME (AP) – Le pape François s’est joint vendredi au Premier ministre conservateur italien pour encourager les Italiens à avoir plus d’enfants, dénonçant la précarité financière des jeunes couples et les choix « égoïstes et égoïstes » qui ont conduit à un taux de natalité record qui menace l’économie du pays. avenir.

François a appelé à une action politique concrète pour inverser «l’hiver démographique», qui, en termes de population, a entraîné la disparition d’une ville de la taille de Bari l’année dernière. Faisant exploser les couples qui ont des animaux de compagnie au lieu d’enfants, Francis a appelé à ce que des ressources soient consacrées à aider les couples à faire grandir leur famille, affirmant qu’il était nécessaire de « semer l’avenir » avec espoir.

« Ne nous résignons pas à l’ennui stérile et au pessimisme », a déclaré Francis lors d’un rassemblement annuel d’organisations pro-famille. « Ne croyons pas que l’histoire est déjà marquée, que rien ne peut être fait pour inverser la tendance. »

L’Italie a enregistré un nombre record de naissances vivantes l’année dernière, 392 598, ce qui, combiné à un nombre élevé de décès, 713 499, a accéléré la tendance démographique qui menace de faire s’effondrer le système de sécurité sociale du pays. Le gouvernement de la première ministre Giorgia Meloni soutient une campagne visant à encourager au moins 500 000 naissances par an d’ici 2033, un rythme qui, selon les démographes, est nécessaire pour empêcher l’effondrement de l’économie en augmentant la population salariée alors que les retraités puisent dans leurs pensions.

Meloni est arrivée au pouvoir l’année dernière sur une campagne pro-famille de « Dieu, famille, patrie » et son gouvernement a proposé une foule de mesures pour essayer d’encourager les familles à avoir plus d’enfants, étant donné que le taux de fécondité de l’Italie de 1,24 enfant par femme est parmi le plus bas du monde. De nombreuses études ont mis en évidence une combinaison de facteurs qui découragent les femmes d’avoir des enfants, notamment le manque de places de garde d’enfants abordables, les bas salaires et les contrats de travail précaires, et une tradition selon laquelle les femmes portent souvent le fardeau de s’occuper de parents plus âgés.

Meloni, qui a une fille avec son compagnon, a déclaré au congrès de l’association familiale qu’il était temps d’inverser la tendance. Mais elle a déclaré que cela devait être fait sans recourir à la maternité de substitution, abordant des sujets de discussion politiques plus larges qui ont entouré le débat démographique en Italie ainsi que la répression du gouvernement contre les migrants et l’aversion pour l’enregistrement des enfants de couples de même sexe.

« Nous voulons une nation où il n’est plus scandaleux de dire que – quels que soient les choix légitimes, libres, les inclinations de chacun – nous sommes tous nés d’un homme ou d’une femme », a déclaré Meloni sous les applaudissements. « Où il n’est pas tabou de dire que la maternité n’est pas à vendre, que les utérus ne sont pas à louer et que les enfants ne sont pas des produits en vente libre que vous pouvez choisir en rayon comme si vous étiez au supermarché et peut-être revenir si alors le produit ne correspond pas à ce que vous attendez.”

Parlant en termes religieux, Meloni a conclu en disant que son gouvernement veut commencer par « respecter la dignité, l’unicité, le caractère sacré de chaque être humain, car chacun de nous a un code génétique unique et irremplaçable. Et cela, qu’on le veuille ou non, a quelque chose de sacré.