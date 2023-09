Le pape François salue la tolérance religieuse et met en garde contre la destruction de l’environnement lors de sa visite en Mongolie

Le pape François a salué samedi la « sagesse » du peuple mongol, en harmonie avec la nature et épousant la spiritualité, tout en mettant en garde la jeune démocratie contre des risques tels que la corruption et la ruine environnementale.

François, âgé de 86 ans, lors de sa première visite papale dans ce pays asiatique pris en sandwich entre la Chine et la Russie, a été célébré par une cérémonie de bienvenue officielle au cours de laquelle une phalange de cavaliers mongols en armure métallique défilait devant le Palais d’État.

Le pape, qui a salué la foule devant une immense statue en bronze de Gengis Khan alors qu’un groupe de jeunes catholiques mongols criaient « Viva il Papa! », cherche un allié neutre dans cette région sensible alors qu’il cherche à améliorer les relations du Vatican avec les deux voisins de la Mongolie.

Accueilli par le président Ukhnaa Khurelsukh, qui a revêtu la tunique traditionnelle du « deel », le pape François s’est qualifié de « pèlerin de l’amitié » et a vanté les vertus du pays, notamment ses « éleveurs et planteurs respectueux des équilibres délicats de l’écosystème ».

Les traditions chamanistes et bouddhistes de Mongolie, qui consistent à vivre en harmonie avec la nature et ses créatures, « peuvent contribuer de manière significative aux efforts urgents et incontournables visant à protéger et à préserver la planète Terre », a-t-il déclaré.

François a également félicité la Mongolie pour sa tolérance religieuse et sa politique sans nucléaire, mais a averti que la corruption était « le fruit d’une mentalité utilitaire et sans scrupules qui a appauvri des pays entiers ».

Les religions peuvent « représenter une protection contre la menace insidieuse de la corruption, qui représente en réalité une menace sérieuse pour le développement de toute communauté humaine », a-t-il déclaré.

La Mongolie a été marquée par la corruption et la dégradation de l’environnement ces dernières années, sa capitale souffrant d’une qualité de l’air parmi les pires au monde et d’un scandale de détournement de fonds par des fonctionnaires qui a déclenché des manifestations de rue l’année dernière.

De vastes pans du territoire du pays sont également menacés de désertification en raison du changement climatique, du surpâturage et de l’exploitation minière.

Michel Chambon, spécialiste des catholiques en Asie, a déclaré à l’AFP avant sa visite que François pourrait avertir les autorités civiles de leur devoir de soutenir les principes démocratiques au-delà du nom.

« Francis pense peut-être : ‘Je suis prêt à jouer le jeu de venir ici, d’attirer l’attention et de montrer à quel point vous êtes un pays multi-religieux et respectueux… mais au fait, où en êtes-vous en termes d’inclusion politique, d’anti-religion ?’ -des efforts de corruption ?’

Chiffre mondial

Sur la vaste place Sukhbaatar, du nom d’un héros révolutionnaire mongol, plus de 1 000 pèlerins et autres espéraient apercevoir le leader des 1,3 milliard de catholiques du monde.

Dans la foule se trouvait le Mongol Enkhtur Dagvadorj, qui a déclaré que François « semble être une personne formidable. Il s’agit en effet d’une figure mondiale.

« Bien que les Mongols soient bouddhistes, il est agréable de recevoir dans notre pays un pape de Rome. En outre, sa visite est très bénéfique pour notre pays à bien des égards, de la réputation à l’économie », a-t-il déclaré.

Le pape François sort d’une yourte mongole traditionnelle près de la cathédrale catholique Saints-Pierre-et-Paul à Oulan-Bator, le 2 septembre 2023. © Andrew Medichini, AP

La visite du jésuite argentin donnera un coup de pouce aux catholiques locaux, l’une des communautés les plus petites et les plus jeunes au niveau mondial de l’Église, avec seulement environ 1 400 membres, dont seulement 25 prêtres, dont deux mongols, et 33 religieuses.

Ce voyage représente son désir de porter le message de l’Église dans des zones reculées et largement ignorées, loin de Rome, mais il a également pour objectif géopolitique indéniable d’aider le Vatican à garder la porte ouverte sur la grande région.

Aux portes de la Chine

Le voyage de François aux portes de la Chine, qui n’a jamais adressé d’invitation au pape, a attiré quelques catholiques chinois, dont une douzaine ont brandi le drapeau du pays lors de la cérémonie de bienvenue.

L’AFP a entendu un visiteur conseiller à un autre de ne pas parler aux journalistes, par crainte de « problèmes » à leur retour en Chine.

Mais une Chinoise présente a déclaré à l’AFP que voir le pape serait « fondamentalement comme voir Jésus ».

« Il y a beaucoup de catholiques en Chine qui voulaient venir, mais ils n’ont pas pu venir. Nous nous sentons donc très chanceux », a-t-elle déclaré.

Le Saint-Siège a renouvelé l’année dernière un accord avec Pékin qui permet aux deux parties d’avoir leur mot à dire dans la nomination des évêques en Chine, une décision que les critiques ont qualifiée de dangereuse concession du Vatican en échange d’une présence dans le pays.

Le Parti communiste de Pékin est officiellement athée et exerce un contrôle strict sur toutes les institutions religieuses reconnues, notamment en examinant les sermons et en choisissant les évêques.

Dans un commentaire apparemment destiné à la Chine, le pape a déclaré lors d’un rassemblement de fidèles à la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul d’Oulan-Bator que les gouvernements n’avaient « rien à craindre » de l’Église.

« Elle n’a aucun programme politique à avancer, mais elle est soutenue par la puissance tranquille de la grâce de Dieu et par un message de miséricorde et de vérité, destiné à promouvoir le bien de tous », a-t-il déclaré.

Le pape, qui a subi une opération d’une hernie en juin, semblait avoir des difficultés à marcher samedi, marchant avec précaution avec une canne lorsqu’il n’était pas en fauteuil roulant.

Dimanche, François dirigera une réunion interreligieuse et dirigera la messe dans une arène de hockey sur glace nouvellement construite.

