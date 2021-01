Dans son discours hebdomadaire du dimanche de midi, Francis a déclaré: «J’ai lu dans les journaux quelque chose qui m’a assez attristé: dans un pays – je ne me souviens pas lequel – pour échapper au confinement et passer de bonnes vacances, plus de 40 avions ont décollé cet après-midi. . »

On ne sait pas à quel rapport le pape faisait allusion, ni où les voyageurs partaient et se dirigeaient. Samedi, le New York Times a rapporté que plus d’un demi-million d’Américains se sont rendus au Mexique au cours du seul mois de novembre, mais cet article n’incluait rien sur le nombre d’avions un après-midi donné.

Alors que le Mexique a relativement peu de restrictions de voyage, des mesures plus strictes sont en place dans de nombreux pays – et beaucoup ont été renforcées depuis qu’une variante plus transmissible du virus a été identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne. Et les voyageurs internationaux sont souvent ordonnés ou invités à la mise en quarantaine pendant une semaine ou plus à l’arrivée.

L’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies a indiqué que les arrivées internationales ont chuté de 72% au cours des 10 premiers mois de 2020, et prévoit que, une fois tabulée, la baisse pour l’année entière sera comprise entre 70 et 75 pour cent.

Dimanche, le pape a réitéré son appel pour que tous les peuples et toutes les nations travaillent ensemble pour lutter contre la pandémie.

«Nous savons que les choses s’amélioreront dans la mesure où, avec l’aide de Dieu, nous travaillerons ensemble pour le bien commun, en mettant l’accent sur les plus faibles et les plus défavorisés», a déclaré François.