Le pape François reprend ses rendez-vous réguliers après avoir annulé son horaire avec de la fièvre

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le pape François a repris ses rendez-vous réguliers samedi, un jour après avoir annulé son emploi du temps en raison d’une fièvre.

Le pontife a tenu un certain nombre de réunions privées, notamment avec des visiteurs de l’Université de Georgetown qui étaient en ville pour une conférence avec un journal dirigé par des jésuites. Francis a ensuite été capturé sur vidéo en arrivant dans les studios de la chaîne de télévision publique RAI pour enregistrer une interview, souriant avec animation aux sympathisants à l’extérieur.

La confirmation par le Vatican de la fièvre du pape de 86 ans a suscité des inquiétudes quant à la santé de François. La dernière fois qu’il a fait un pic de fièvre, en mars, le pontife de 86 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une bronchite aiguë. Il a reçu des antibiotiques par voie intraveineuse et a été libéré trois jours plus tard.

Le Vatican a confirmé que le pape présidera la messe de la Pentecôte dimanche et rencontrera le président italien Sergio Mattarella lundi.

