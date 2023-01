Le pape François rend hommage à Benoît XVI lors de funérailles

Commentez cette histoire Commentaire

CITÉ DU VATICAN – Pour la première fois de son histoire moderne, l’Église catholique a enterré un pontife à la retraite, à la suite d’une cérémonie solennelle et dépouillée jeudi qui comprenait un dernier geste indélébile : le pape François inclinant la tête et posant sa main sur le cercueil du pape Benoît XVI émérite avant qu’il ne soit emporté.

La messe de requiem, menée comme un épais brouillard levé, a utilisé un mélange de rituels anciens et de nouveaux précédents pour rendre hommage à une figure qui a transformé la papauté avec sa décision d’abdiquer il y a 10 ans.

La cérémonie manquait du bruit, de la couleur, du chagrin et même des éclats de joie qui ont marqué les dernières funérailles papales, de Jean-Paul II, en 2005. Benoît a attiré 50 000 personnes – un sixième de cette foule. Cela a pris 90 minutes, moitié moins longtemps. Cela a montré la profonde différence entre ce que signifie mourir en tant que pape bien-aimé et en tant que pape à la retraite et controversé.

Mais les funérailles étaient captivantes pour la juxtaposition de deux hommes, Benoît et François, l’un étant honoré et l’autre pour rendre hommage, l’un décédé samedi à 95 ans et l’autre qui, à 86 ans, est déjà l’un des plus vieux papes jamais enregistrés. . Jeudi, les hommes qui vivaient côte à côte depuis 10 ans n’étaient à nouveau qu’à 15 pieds l’un de l’autre, avec François – poussé vers l’autel dans un fauteuil roulant – assis devant un cercueil en cyprès tenant son prédécesseur.

“Nous offrons maintenant nos derniers adieux au pape émérite Benoît et le recommandons à Dieu”, a déclaré François.

Les funérailles ont donné à l’église un dernier moment pour réfléchir sur l’un de ses conservateurs les plus imposants et les plus polarisants – quelqu’un qui a façonné la foi avec sa certitude morale. En tant que pontife, il a prié au mur des lamentations à Jérusalem, célébré la messe au Yankee Stadium, nommé 84 cardinaux et effectué 24 voyages à l’étranger. Mais il a surtout construit sa réputation en protégeant obstinément les enseignements fondamentaux de l’Église, même lorsqu’ils étaient impopulaires parmi les catholiques pratiquants, une méthode que François s’est efforcé d’adoucir.

Ce n’est qu’en raison de l’abdication historique de Benoît que François a eu la chance de faire l’éloge de son prédécesseur. Mais plutôt que de fournir des mots particuliers sur Benoît XVI, il a montré, une fois de plus, pourquoi l’ère des «deux papes» pouvait être si précaire. François a prononcé une homélie imprégnée de vers, sans touches personnelles, ne faisant aucune référence à son prédécesseur par son nom jusqu’à la dernière phrase, lorsqu’il a dit : “Benoît… que ta joie soit complète en entendant sa voix”.

L’approche de François a marqué un départ notable de l’homélie des dernières funérailles papales, prononcée par le cardinal Joseph Ratzinger 10 jours avant son élection comme Benoît. Ensuite, Ratzinger avait tissé des vers et une biographie, décrivant l’adolescence de Jean-Paul II travaillant dans une usine chimique, ses découvertes en tant que jeune prêtre, son règne de pontife, lorsqu’il “a essayé de rencontrer tout le monde”. Lorsque Ratzinger a terminé, la foule sur la place Saint-Pierre a hurlé, certains scandant : « Saint ! Saint!”

Jeudi, quand François a fini, c’était le silence.

“Il n’y a eu aucune concession au public”, a déclaré Massimo Faggioli, professeur de théologie à l’Université Villanova.

La réaction à l’approche de François a été mitigée. Rod Dreher, un commentateur américain qui s’est converti à l’orthodoxie mais partage un terrain idéologique avec les traditionalistes catholiques, a qualifié l’homélie de “mesquine et peu généreuse”. C’était en deçà de ce que le moment exigeait, a déclaré Dreher, qui a assisté aux funérailles.

Certains n’ont pas été surpris et ont noté que François met régulièrement l’Évangile au centre de ses homélies, y compris pour les canonisations. D’autres ont dit que François avait justement rendu hommage à un prédécesseur qui préférait que l’attention soit dirigée vers l’église et non vers lui-même.

“C’est totalement dans l’esprit de Benoît, et il est juste que ses souhaits soient respectés”, a déclaré le cardinal Wim Eijk, un conservateur qui tenait Benoît en haute estime, dans une interview au Washington Post après les funérailles.

Bien que le Vatican ait prévu que les funérailles de Benoît XVI seraient “simples”, il a reçu de nombreux passages accordés à d’autres pontifes : Pendant trois jours cette semaine, il est resté en état pour des visites publiques. Certains jetons de son pontificat, ainsi qu’un texte écrit décrivant sa vie et son règne et sa démission, étaient enfermés dans son cercueil. Jeudi après les funérailles, il a reçu une dernière sépulture rituelle réservée aux papes, avec son cercueil enfermé dans du zinc avant d’être transféré dans un cercueil extérieur en chêne.

Mais parce que Benoît n’était pas un pape en exercice, il n’y aura pas de conclave ni d’intrigue immédiats. L’église renoncera à sa période de deuil habituelle de neuf jours. Dans des passages lors des funérailles, Benoît a été cité comme “pape émérite”. Il y avait une prière supplémentaire pour “Notre Saint-Père, le Pape François”.

La foule comprenait plusieurs milliers d’ecclésiastiques, plus de 120 cardinaux, des chefs d’État européens et des pèlerins de toutes les régions du monde. Certains agitaient des drapeaux de Bavière, la partie de l’Allemagne où Benoît est né, baptisé et ordonné. Certains participants ont dit qu’ils avaient été personnellement touchés par les enseignements de Benoît ou partagé sa vision de l’église.

“Nous sommes ici pour Benoît”, a déclaré Tomasz Kotwicki, 58 ans, médecin polonais. Il a dit que Francis, lors de la cérémonie, avait l’air “très fatigué”.

“Tout comme Benoît l’a fait en 2013” avant de démissionner, a-t-il dit.

Cette abdication, et l’élection de François qui a suivi, ont conduit à une coexistence de dix ans, tour à tour chaleureuse et difficile. François a appelé Benoît le “grand-père de tous les grands-pères” et Benoît a précisé que l’église n’avait qu’une seule autorité – François. Mais en raison des différences profondes dans leurs approches, ils étaient parfois considérés comme commandant différents pôles de l’église.

En 2021, François a révoqué une décision liturgique signature du pape Benoît XVI en imposant des restrictions à l’ancienne messe en latin, un rite privilégié par certains traditionalistes. Dans une interview publiée cette semaine par un média allemand, le secrétaire personnel et confident de longue date de Benoît XVI, Georg Gänswein, a qualifié cette décision de “coupure” contre le pape émérite qui a créé “une douleur dans son cœur”.

L’historien de l’Église Alberto Melloni a déclaré qu’après les funérailles de Benoît, “le pontificat de François recommence”. Mais on ne sait pas si cela devient plus difficile ou plus facile. Benoît, en quelques instants, a rompu sa promesse de silence et a contredit François, créant des maux de tête pour l’église. Mais certains observateurs d’église ont vu Benoît, qui était généralement déférent, comme empêchant la dissidence conservatrice d’atteindre un point d’ébullition.

Avec divers commentaires au fil des ans, Francis a indiqué qu’il était prêt à suivre la démission de Benoît en prenant éventuellement sa retraite, au cas où sa santé se détériorerait. Cela ne semble pas imminent; il garde un horaire chargé. Les spéculations sur son avenir ont augmenté de temps en temps – en particulier après que la douleur au genou l’année dernière ait limité sa mobilité – mais parmi les observateurs du Vatican, on a longtemps supposé qu’il ne démissionnerait pas avec Benoît encore en vie, afin d’éviter un scénario avec deux ex-papes. Maintenant, pour la première fois dans son pontificat, il n’y a aucun ex-pape.

“Ses mains ne sont plus aussi liées”, a déclaré Melloni. “Il sera autorisé à choisir enfin quoi faire de son avenir.”

La seule chose concevable qui pourrait faire obstacle à une démission serait une escalade de la dissidence si féroce qu’elle remet en question si la décision a été prise librement.

Après que François ait posé sa main sur le cercueil, 12 porteurs ont ramené le cercueil dans la basilique Saint-Pierre, où en une heure il avait été enfermé dans ses deux couches supplémentaires et enterré dans les grottes. Ses restes ont été placés au même endroit que celui qui abritait autrefois Jean-Paul II, avant que son cercueil ne soit exhumé en 2011 et transporté à l’étage supérieur de la basilique.

Le Vatican a publié le texte du document qui a été placé à l’intérieur du cercueil de Benoît XVI dans un cylindre protecteur. Le texte représente le récit de l’Église du 265e pape, décrivant sa connaissance biblique et théologique « vaste et profonde » et sa promotion du dialogue avec les autres religions. Et cela brosse un tableau de l’étonnante matinée de 2013 où Benoît a déclaré en latin qu’il n’avait plus “la force d’esprit ou de corps” pour le travail.