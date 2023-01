Le pape François rencontre le principal collaborateur de Benoît XVI alors que les mémoires ébranlent le Vatican

SVEN HOPPE/POOL/AFP via Getty Images

Le pape François a rencontré l’archevêque Georg Ganswein, après que ce dernier a publié un livre qui a secoué le vatican.

Ganswein était un proche collaborateur du pape Benoît, aujourd’hui décédé.

Le livre est sorti après la mort de Benoît.

Le pape François a rencontré lundi en privé l’archevêque Georg Ganswein, l’ancien assistant le plus proche du pape Benoît, qui a secoué le Vatican avec un livre décrivant ce qu’il dit être les tensions alors que deux hommes vêtus de blanc vivaient dans ses anciens murs.

Le bulletin quotidien du Vatican a inscrit Ganswein dans le calendrier des audiences du pape, mais comme il est de coutume, il n’a donné aucun détail.

Quelques heures après l’enterrement de Benoît XVI, une maison d’édition italienne a envoyé à certains organes de presse, dont Reuters des copies anticipées des 330 pages de Ganswein. Rien que la vérité – Ma vie à côté de Benoît XVI.

Ganswein, 66 ans, était le secrétaire personnel de Benoît depuis 2003, lorsque Benoît était encore le cardinal Joseph Ratzinger, et est resté à ses côtés pendant près de 20 ans jusqu’à sa mort le 31 décembre. Il était également le gardien de Francis jusqu’à ce que les deux se disputent.

La principale question qui se pose maintenant à François est de savoir quelle position donner à Ganswein. Beaucoup attendent de voir s’il obtiendra un autre emploi au Vatican ou s’il sera affecté ailleurs dans le monde.

La décision est importante car maintenant que Benoît est mort, Ganswein pourrait être appelé par les conservateurs à remplir ses chaussures comme point de ralliement pour ceux qui sont aliénés par les réformes introduites par François, y compris la répression de l’ancienne messe en latin.

Dans le livre, qui doit être en librairie le 12 janvier, Ganswein donne une vue d’initié de l’élection de Benoît en 2005, sa décision de 2013 de devenir le premier pape en 600 ans à démissionner, ses années après la papauté, sa maladie et son dernier heures.

Le porte-parole du Vatican Matteo Bruni n’a fait aucun commentaire sur le livre, écrit avec le journaliste italien Saverio Gaeta et publié par Piemme, une empreinte de Mondadori.

Le Vatican ne dit jamais ce qui est discuté dans les audiences privées à moins qu’elles ne soient avec un chef d’État. Ganswein n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Depuis que des articles sur les thèmes du livre ont été publiés, des critiques sont venues sur les réseaux sociaux et dans les journaux italiens, notamment de la part d’un cardinal et d’au moins deux prêtres, au sujet de ses allégations et du moment de sa publication.

Bien que François ait souvent comparé le fait d’avoir Benoît vivant au Vatican à d’avoir un grand-père dans la maison, le livre décrit certaines situations tendues.

Pendant les sept premières années après que François a été élu pape, Ganswein a conservé ses deux emplois. L’un était préfet de la maison pontificale – un gardien contrôlant les événements publics de François – et secrétaire privé de l’ex-pape.

Ganswein écrit qu’il n’a jamais été en mesure d’atteindre un “climat de confiance” avec le nouveau pape et que François l’a probablement laissé garder le poste de préfet si longtemps par respect pour Benoît.

Les deux se sont disputés en 2020 lorsque Ganswein était au centre d’un épisode désordonné concernant un livre sur le célibat sacerdotal.