Le pape François a répété ses précédents avertissements d’un conflit mondial jeudi lors d’une audience avec des représentants pontificaux.

Le pontife a réitéré une affirmation qu’il a présentée pour la première fois il y a une semaine lors d’une audience générale – selon laquelle la Terre est déjà ravie d’une troisième guerre mondiale “au coup par coup”.

Le pape a répété l’observation jeudi en audience avec ses représentants pontificaux – les prélats de l’Église catholique qui représentent la papauté dans les pays étrangers du monde entier.

“La tempête de la pandémie de COVID-19 a imposé diverses limitations à notre vie quotidienne et à nos activités pastorales”, le pape a dit. “Maintenant, il semble que le pire soit passé, et grâce à Dieu, nous pouvons nous revoir.”

“Mais malheureusement, l’Europe et le monde entier sont secoués par une guerre d’une gravité particulière, en termes de violation du droit international, de risques d’escalade nucléaire et de graves conséquences économiques et sociales”, a poursuivi le pape François. “Il s’agit d’une troisième guerre mondiale ‘coupe par coup’, dont vous témoignez là où vous exercez votre mission.”

Le pape a fait un commentaire similaire lors de son audience générale du 31 août, où il a reconnu l’anniversaire des débuts dramatiques de la Seconde Guerre mondiale.

“Demain, vous vous souviendrez de l’anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui a si douloureusement marqué la nation polonaise”, a déclaré le pape avant de faire référence à l’ère actuelle comme la “troisième guerre mondiale ” et disant que le conflit global se déroulera très probablement au coup par coup, contrairement aux guerres mondiales précédentes, selon les médias du Vatican.

Le pape François a fait référence à ses observations « fragmentaires » de la Troisième Guerre mondiale depuis le début de l’invasion russe non provoquée en Ukraine.

“Il y a quelques années, il m’est venu à l’esprit de dire que nous vivons une troisième guerre mondiale menée au coup par coup”, a déclaré le pape aux rédacteurs du journal La Civilta Cattolica en juin. “Aujourd’hui, pour moi, la troisième guerre mondiale est déclarée.”

Le pape a évoqué la possibilité que la guerre ait été “soit provoquée, soit non empêchée” et qu’il y avait “un intérêt à tester et à vendre des armes”.

Le pape avait précédemment rejeté la responsabilité de la guerre sur fabricants d’armes et marchands d’armes qui, selon lui, étaient heureux de voir leurs produits testés en conflit.

“Ce qui est sous nos yeux, c’est une situation de guerre mondiale, d’intérêts mondiaux, de ventes d’armes et d’appropriation géopolitique, qui martyrise un peuple héroïque”, a déclaré le pape au média.

