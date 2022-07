Le pape François, ralenti par le vieillissement, tire des leçons de la fragilité

Il fallait construire «un avenir dans lequel les personnes âgées ne soient pas mises de côté parce que, d’un point de vue« pratique », elles ne sont plus utiles», a déclaré Francis lors d’une messe au Commonwealth Stadium à Edmonton, en Alberta, l’un des rares événements dans un programme de voyage papal beaucoup plus léger que d’habitude. “Un avenir qui ne soit pas indifférent au besoin des personnes âgées d’être soignées et écoutées”, a-t-il ajouté.

François, plus lourd, ralenti par une importante opération intestinale l’an dernier et souffrant de déchirures ligamentaires du genou et de sciatique, n’est pas le premier pape à faire de la dignité des personnes âgées une préoccupation centrale de son pontificat ultérieur.