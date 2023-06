Le pape François quitte l’hôpital de Rome 9 jours après son opération

ROME (AP) – Le pape François est sorti vendredi de l’hôpital de Rome où il avait subi une chirurgie abdominale neuf jours plus tôt pour réparer une hernie et enlever des cicatrices douloureuses, son chirurgien affirmant que le pontife est maintenant « meilleur qu’avant » l’hospitalisation.

Francis, 86 ans, est sorti par la sortie principale de la polyclinique Gemelli dans un fauteuil roulant, souriant et saluant et disant «merci» à une foule de sympathisants, puis s’est levé pour pouvoir monter dans la petite voiture du Vatican qui l’attendait. Dans la courte distance avant qu’il ne puisse atteindre la Fiat 500 blanche, les journalistes ont poussé des microphones pratiquement vers son visage, et le pontife a semblé les repousser, avec bonhomie.

« Le pape va bien. Il va mieux qu’avant », a déclaré aux journalistes le Dr Sergio Alfieri, le chirurgien qui a pratiqué l’opération de trois heures le 7 juin, alors que le pape était chassé.

Quelques heures après l’opération, Alfieri a déclaré que les cicatrices, qui avaient résulté de précédentes chirurgies abdominales, avaient de plus en plus causé de la douleur au pape. Il y avait aussi un risque de blocage intestinal, si les adhérences ou le tissu cicatriciel n’étaient pas enlevés, selon les médecins.

Aucune complication n’est survenue pendant l’opération ou pendant la convalescence du pape dans l’appartement de Gemelli au 10e étage réservé exclusivement à l’hospitalisation des pontifes, selon le personnel médical du pape.

The Associated Press