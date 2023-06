Le pape François quitte l’hôpital de Rome 9 jours après son opération

Vendredi, le pape François est sorti de l’hôpital de Rome où il avait subi une chirurgie abdominale neuf jours plus tôt pour réparer une hernie et enlever des cicatrices douloureuses, son chirurgien affirmant que le pontife est désormais « meilleur qu’avant » l’hospitalisation.

Francis, 86 ans, est sorti par la sortie principale de la polyclinique Gemelli en fauteuil roulant, souriant et saluant et disant « merci » à une foule de sympathisants, puis s’est levé pour pouvoir monter dans la petite voiture du Vatican qui l’attendait. Dans la courte distance avant qu’il ne puisse atteindre la Fiat 500 blanche, les journalistes ont poussé des microphones pratiquement vers son visage, et le pontife a semblé les repousser, avec bonhomie.

« Le pape va bien. Il va mieux qu’avant », a déclaré aux journalistes le Dr Sergio Alfieri, le chirurgien qui a pratiqué l’opération de trois heures le 7 juin, alors que le pape était chassé.

Après l’opération, François sera un « pape fort », a déclaré Alfieri, qui, avec la foule, s’est précipité vers le pontife sortant.

Quelques heures après l’opération, Alfieri a déclaré que les cicatrices, qui résultaient de précédentes chirurgies abdominales, causaient de plus en plus de douleurs au pape. Selon les médecins, il y avait également un risque de blocage intestinal si les adhérences ou le tissu cicatriciel n’étaient pas enlevés.

Francis est sorti par la sortie principale de la polyclinique Gemelli en fauteuil roulant et a fait face à une foule de journalistes. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Aucune complication n’est survenue pendant l’opération ou pendant la convalescence de François dans l’appartement de Gemelli au 10e étage réservé exclusivement à l’hospitalisation des pontifes, selon le personnel médical du pape.

Voyages prévus au Portugal et en Mongolie

Juste après l’opération, le Vatican a déclaré que toutes les audiences du pape seraient annulées jusqu’au 18 juin. Parmi les rendez-vous de haut niveau que François devrait avoir la semaine prochaine au Vatican, il y a des audiences avec les présidents de Cuba et du Brésil, bien que les réunions aient n’a pas encore été annoncé officiellement par le Vatican.

Les engagements qui ont été officiellement annoncés comprennent des pèlerinages au Portugal début août pour un jamboree de la jeunesse catholique et un voyage en Mongolie à partir du 31 août, une toute première visite d’un pontife dans ce pays asiatique.

En un peu moins de deux ans, Francis avait été hospitalisé trois fois à la polyclinique Gemelli. En juillet 2021, il a subi une intervention chirurgicale pour retirer une section de 33 centimètres de son gros intestin. Il avait souffert de ce que le Vatican a qualifié d’inflammation grave et de rétrécissement du côlon. Cela, ainsi que des chirurgies abdominales il y a des années dans son Argentine natale avant qu’il ne devienne pontife, avait contribué aux cicatrices douloureuses, selon Alfieri.

Puis, au début du printemps de cette année, Francis était de retour à l’hôpital pour recevoir un traitement antibiotique intraveineux pour une bronchite, une maladie dont Francis a dit plus tard qu’il lui avait causé de la douleur et de la fièvre.

En tant que jeune homme, Francis s’est fait enlever une partie d’un poumon suite à une infection.

La dernière hospitalisation est survenue au moment où Francis semblait marcher mieux, à l’aide d’une canne, après des mois d’utilisation fréquente d’un fauteuil roulant en raison d’un problème douloureux au genou. Il a également souffert de sciatique, une inflammation douloureuse d’un nerf qui va du dos à la jambe.