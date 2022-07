Le pape François prononce une homélie à la messe au stade canadien

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le pape François a supervisé une messe à Edmonton, au Canada, mardi dans le cadre de son voyage apostolique.

Le pape était vêtu de vêtements fabriqués par un artiste autochtone et portait une crosse artisanale pour la messe, où il a prononcé une homélie reflétant la relation historiquement tumultueuse entre l’Église catholique institutionnelle et les communautés autochtones canadiennes.

Célébrant une messe pontificale, François a été appelé à prononcer l’homélie – une réflexion sur l’Écriture lue à la messe – dans laquelle il a parlé des personnes âgées, du transfert de la foi chrétienne à travers les générations et de l’importance de se souvenir des sacrifices de ses ancêtres.

“Ceux qui nous ont précédés nous ont transmis une passion, une force et une aspiration, une flamme qu’il ne tient qu’à nous de rallumer”, a déclaré le pape François. “Il ne s’agit pas de conserver les cendres mais de raviver le feu qu’elles ont allumé.”

LE PAPE FRANÇOIS DÉCRIT LES PRESSIONS DE LA PAPAUTÉ : « PARFOIS, VOUS VOUS SENTEZ ENVOYÉS »

“Les grands-parents qui nous ont précédés, les personnes âgées qui avaient des rêves et des espoirs pour nous, et qui ont fait de grands sacrifices pour nous, nous posent une question essentielle : quel type de société voulez-vous construire ?” demanda le pape à l’assistance.

Le pape François a célébré la messe au Commonwealth Stadium d’Edmonton devant un public d’environ 50 000 participants. La messe est la pièce maîtresse de la théologie catholique. C’est un sacrement dans lequel les fidèles se rassemblent pour recevoir l’Eucharistie – que les catholiques croient être le corps et le sang réels de Jésus-Christ.

La messe était particulièrement avant-gardiste dans le contexte du voyage du pape, qui a été qualifié de pèlerinage d’excuses – l’évêque de Rome s’est excusé lundi pour les mauvais traitements et les abus infligés aux enfants autochtones pendant la période de christianisation au Canada.

“Bien que la charité chrétienne n’ait pas été absente et qu’il y ait eu de nombreux exemples exceptionnels de dévotion et de soins aux enfants, les effets globaux des politiques liées aux pensionnats ont été catastrophiques”, a déclaré lundi le pape dans des excuses officielles aux communautés autochtones.

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille et amenés dans des pensionnats entre 1881 et 1996. Les écoles étaient supervisées à la fois par des missionnaires et par le gouvernement canadien. Un certain nombre d’enfants auraient été affamés, battus et victimes d’abus sexuels.

LE PAPE DIT QUE LA SOCIÉTÉ NE “SAIT PAS VIVRE” AVEC LA PROPORTION CROISSANTE DE CITOYENS ÂGÉS

Le pape s’est abstenu de condamner les missionnaires catholiques historiques au Canada, disant plutôt que si de nombreux catholiques avaient de nobles intentions et aidaient les gens qu’ils étaient censés servir, « notre foi chrétienne nous dit que c’était une erreur désastreuse, incompatible avec l’Évangile de Jésus. Christ.”

Alors que de larges pans de la communauté indigène moderne sont catholiques, l’église reste controversée dans les discussions laïques.

La messe du pape visait à ramener ces personnes blessées dans le passé ou qui se sentaient ignorées par l’église dans la communauté catholique au sens large.

Le catholicisme reste une religion commune parmi les peuples autochtones.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les dirigeants canadiens sont au courant du nombre d’enfants qui meurent dans les écoles depuis 1907, mais les incidents ont attiré davantage l’attention après la découverte l’an dernier de ce qui semblait être des tombes anonymes dans ou à proximité d’anciens pensionnats.

Des milliers de billets pour la messe étaient réservés aux survivants autochtones des pensionnats. Les dirigeants autochtones du Traité 6, l’endroit que Francis visite en Alberta, ont déclaré qu’ils étaient submergés de demandes de survivants qui souhaitaient assister à l’événement.