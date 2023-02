Le pape François plaide pour la paix alors qu’il rencontre des Sud-Soudanais déplacés par la guerre

Djouba, Soudan du Sud

CNN

—



Le pape François a appelé à la paix samedi alors qu’il rencontrait un groupe de plusieurs centaines de Sud-Soudanais déplacés à l’intérieur du pays par la guerre lors d’un événement à Juba, la capitale du pays.

“Je veux renouveler mon appel énergique et sincère à mettre fin à tout conflit et à reprendre le processus de paix de manière sérieuse”, a déclaré le pape à la foule rassemblée dans le Freedom Hall.

“Il n’y a pas de place pour le retard”, a déclaré Francis sous les applaudissements. Ses paroles ont fait écho à son message aux dirigeants du pays vendredi soir lorsqu’il a critiqué le processus de paix « stagnant ».

La visite du pape au Soudan du Sud est intervenue quelques jours après que l’homme de 86 ans a célébré la messe pour 1 million de personnes en République démocratique du Congo (RDC), un autre pays aux prises avec la pauvreté et les conflits. Le voyage de François en RDC – la première visite papale depuis 1985 – a eu lieu alors que la nation africaine est assaillie par des combats armés et une aggravation de la crise des réfugiés.

Le Soudan du Sud est en guerre civile depuis 2013 et un accord de paix de 2018 n’a pas encore été pleinement mis en œuvre. La guerre a conduit plus de 4 millions de Sud-Soudanais – dont 65 % ont moins de 18 ans – à fuir le pays ou à être déplacés à l’intérieur du pays, selon le HCR.

“L’avenir ne peut pas résider dans les camps de réfugiés”, a déclaré samedi le souverain pontife.

“Il n’y a pas de place pour un délai supplémentaire”, a-t-il déclaré, ajoutant que “un grand nombre d’enfants nés ces dernières années n’ont connu que la réalité des camps de personnes déplacées”.

En photos : le pape François visite la RDC et le Soudan du Sud



Rebecca Nyakour, une jeune fille qui vit dans un camp de réfugiés à Juba, s’est adressée au pape, lui demandant de donner une bénédiction spéciale aux enfants déplacés et réfugiés.

“Nous savons que vous êtes un grand leader car malgré votre mauvais genou, vous êtes venu pour être avec nous”, a-t-elle déclaré.

« Pape François, nous vous aimons ; nous n’oublierons jamais ce jour. Merci d’aimer le Soudan du Sud », a-t-elle déclaré sous les applaudissements.

François a donné une bénédiction spéciale aux enfants du Soudan du Sud, avec l’archevêque anglican Justin Welby et le modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse Iain Greenshields, qui accompagnent le pape lors de ce voyage. Les trois églises représentent les confessions chrétiennes majoritaires auxquelles appartiennent la plupart des Sud-Soudanais.

Samedi soir, les trois dirigeants chrétiens doivent participer à une cérémonie de prière conjointe au mausolée John Garang à Juba. Le pape tiendra une messe en plein air à Juba dimanche matin avant de retourner à Rome dans l’après-midi.

“Le Soudan du Sud, détruit par des années de guerre, aspire à la fin de la violence constante qui oblige de nombreuses personnes à être déplacées et à vivre dans des conditions de grande précarité”, a déclaré le pape avant de quitter Rome pour l’Afrique mardi.

Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan à majorité musulmane en 2011 après des décennies de conflit pour plonger dans la guerre civile deux ans plus tard lorsque des combats ont éclaté entre les fidèles du président Salva Kir et ceux alliés au vice-président Riek Machar, qui est d’une autre ethnie. groupe.

En avril 2019, le pape a organisé une retraite spirituelle au Vatican pour les dirigeants politiques et religieux du Soudan du Sud, et dans un geste sans précédent, il s’est agenouillé et a embrassé les pieds du président Kir et du vice-président Machar.