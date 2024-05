Le pape François ouvre la voie à la canonisation du bienheureux Carlo Acutis

Le pape François reconnaît un miracle attribué au bienheureux Carlo Acutis et un autre au bienheureux Giuseppe Allamano, et approuve la canonisation de 11 martyrs en Syrie.

Par Devin Watkins

Le cardinal Marcello Semeraro, préfet du Dicastère pour les causes des saints, a rencontré jeudi le pape François, qui a approuvé la promulgation de plusieurs décrets liés aux causes de canonisation de plusieurs hommes et femmes.

Pour les jeunes catholiques, le plus intéressant est sûrement la reconnaissance d’un miracle attribué au bienheureux Carlo Acutis.

Le jeune laïc est né le 3 mai 1991 à Londres, en Angleterre, et est décédé le 12 octobre 2006 à Monza, en Italie, succombant à une leucémie à l’âge de 15 ans.

Le pape François a béatifié le millénaire en 2020 à Assise, où le bienheureux Carlo avait effectué de multiples pèlerinages et où repose sa dépouille mortelle.

Miracle attribué au bienheureux Carlo Acutis

Le miracle reconnu jeudi est lié à une femme du Costa Rica.

Le 8 juillet 2022, Liliana a prié sur la tombe du bienheureux Carlo à Assise, laissant une lettre décrivant son appel. Six jours plus tôt, le 2 juillet, sa fille Valeria était tombée de son vélo à Florence, où elle étudiait à l’université.

Elle avait subi un grave traumatisme crânien et avait dû subir une opération de craniotomie et l’ablation de l’os occipital droit pour réduire la pression sur son cerveau, avec ce que ses médecins considéraient comme une très faible chance de survie.

Le secrétaire de Liliana a immédiatement commencé à prier le bienheureux Carlo Acutis et le 8 juillet, Liliana a fait son pèlerinage à sa tombe à Assise.

Le même jour, l’hôpital l’informe que Valeria a commencé à respirer spontanément. Le lendemain, elle a commencé à bouger et a partiellement retrouvé la parole.

Le 18 juillet, un scanner a prouvé que son hémorragie avait disparu et le 11 août, Valeria a été transférée en thérapie de rééducation. Elle fit des progrès rapides et le 2 septembre, Valeria et Liliana firent un autre pèlerinage à Assise pour remercier le bienheureux Carlo pour son intercession.

Dans le décret publié jeudi, le pape François a annoncé qu’il convoquerait un Consistoire des cardinaux pour délibérer sur la canonisation du bienheureux Carlo Acutis, ainsi que des bienheureux Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis et Elena Guerra.

Miracles, martyre et vertus héroïques

Les décrets reconnaissent également un miracle attribué au bienheureux Giuseppe Allamano (1851-1926), prêtre d’origine italienne et fondateur des Missionnaires de la Consolata.

Le miracle concernait la guérison d’un indigène du Cap-Vert nommé Sorino Yanomami, qui avait été attaqué par un jaguar le 7 février 1996 dans la forêt amazonienne.

Même si son cerveau a été partiellement exposé, Sorino a survécu à l’épreuve grâce à la chirurgie à Boa Vista et à l’intercession du bienheureux Allamano après que plusieurs membres de sa congrégation aient prié une neuvaine pour Sorino.

Le pape François a également reconnu un miracle attribué à l’intercession du vénérable Giovanni Merlini (1795-1873), prêtre d’origine italienne des Missionnaires du Très Précieux Sang.

Le Pape a reconnu le martyre d’un prêtre polonais – la Servante de Dieu Stanislav Kostka Streich (1902-1938) – et d’une laïque d’origine hongroise – la Servante de Dieu Mária Magdolna Bódi (1921-1945), tous deux tués en haine du foi par les communistes.

Les décrets reconnaissent également les vertus héroïques des Serviteurs de Dieu Guglielmo Gattiani (prêtre capucin italien, 1914-1999), Ismaele Molinero Novillo (laïc espagnol, 1917-1938) et Ismaele Molinero Novillo (laïc italien, 1911-1974).

Le Pape a approuvé les « votes favorables de la Session Ordinaire des Cardinaux et des Évêques pour la canonisation du Bienheureux Emanuele Ruiz et de 7 Compagnons, de l’Ordre des Frères Mineurs, et de Francesco, Abdel Mooti et Raffaele Massabki, fidèles laïcs, tués dans la haine ». de la Foi à Damas (Syrie) entre le 9 et le 10 juillet 1860. »