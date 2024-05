Le pape François ouvre la voie à Carlo Acutis pour devenir le premier saint du millénaire

La dernière étape consiste pour le pape à approuver un deuxième miracle.

Selon le Vatican, le deuxième miracle a concerné la guérison d’une étudiante universitaire costaricienne qui avait subi un grave traumatisme crânien après être tombée de son vélo à Florence. La femme a dû subir une intervention chirurgicale majeure au cerveau et les médecins ont prévenu que les taux de survie étaient faibles. La mère de la femme s’est rendue à Assise pour prier pour sa fille sur la tombe de Carlo, au sanctuaire de la Renonciation, et demander l’intercession de Carlo.

La jeune femme a rapidement commencé à montrer des signes d’amélioration de sa respiration, de sa mobilité et de son élocution, a indiqué le Vatican. Dix jours après que la mère de la femme ait visité la tombe de Carlo, un scanner a montré que l’hémorragie cérébrale de la femme avait disparu et elle a ensuite été transférée dans un centre de réadaptation.

Le pape a annoncé jeudi qu’il convoquerait une réunion des cardinaux pour examiner la sainteté de Carlo. Le Vatican n’a pas annoncé de date pour la cérémonie officielle de canonisation.

Le chemin de Carlo pour devenir le premier saint du millénaire est une étape importante, a déclaré Kathleen Sprows Cummings, professeur d’histoire à l’Université de Notre Dame et auteur du livre «Un saint à nous: Comment la quête d’un saint héros a aidé les catholiques à devenir américains. Carlo a utilisé Internet et ses compétences informatiques pour propager sa foi, offrant ainsi à l’Église catholique l’occasion de montrer un côté plus positif des médias sociaux, a-t-elle déclaré. Faire de Carlo un saint pourrait également aider l’Église à établir des liens avec les jeunes catholiques, dont beaucoup sont de plus en plus désengagés, a-t-elle déclaré.

« C’est l’exemple d’une personne comme eux, qui, espérons-le, pourra les ramener dans l’église », a déclaré le professeur Cummings.