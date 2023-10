Le pape François ouvre la réunion du Vatican sur l’avenir de l’Église et déclare que « tout le monde » est le bienvenu

Avant même qu’il ne commence, le rassemblement était historique car François avait décidé de laisser les femmes et les laïcs voter aux côtés des évêques dans tout document final produit. Même si moins d’un quart des 365 membres votants ne sont pas évêques, la réforme constitue un changement radical par rapport à un synode des évêques axé sur la hiérarchie et une preuve de la conviction de François selon laquelle l’Église se soucie davantage de son troupeau que de ses bergers.

« C’est un moment décisif », a déclaré JoAnn Lopez, une ministre laïque d’origine indienne qui a aidé à organiser deux années de consultations avant la réunion dans les paroisses où elle a travaillé à Seattle et à Toronto.

« C’est la première fois que les femmes ont une voix très différente à la table des négociations, et la possibilité de voter dans la prise de décision est énorme », a-t-elle déclaré.

À l’ordre du jour figurent des appels à prendre des mesures concrètes pour élever davantage de femmes à des postes de décision dans l’Église, y compris en tant que diacres, et pour que les fidèles catholiques ordinaires aient davantage leur mot à dire dans la gouvernance de l’Église.

Des moyens sont également à l’étude pour mieux accueillir les catholiques LGBTQ+ et les autres personnes marginalisées par l’Église, ainsi que pour de nouvelles mesures de responsabilisation visant à vérifier la manière dont les évêques exercent leur autorité pour prévenir les abus.

Les femmes se plaignent depuis longtemps d’être traitées comme des citoyennes de seconde zone dans l’Église, exclues de la prêtrise et des plus hauts rangs du pouvoir, mais responsables de la part du lion du travail de l’Église – enseigner dans les écoles catholiques, diriger les hôpitaux catholiques et transmettre la foi aux prochains. générations.

Ils réclament depuis longtemps une plus grande voix dans la gouvernance de l’Église, au moins avec le droit de vote aux synodes périodiques du Vatican, mais aussi le droit de prêcher à la messe et d’être ordonné prêtre ou diacre.

Avant le début de la messe d’ouverture, les défenseurs des femmes prêtres ont déployé une banderole violette géante sur une place voisine avec l’inscription « Ordonnez les femmes ».

Lopez, 34 ans, et d’autres femmes sont particulièrement enthousiasmées par le potentiel que le synode pourrait, d’une manière ou d’une autre, approuver autorisant les femmes à être ordonnées diacres, un ministère qui est actuellement réservé aux hommes.

Pendant des années, les partisans des femmes diacres ont soutenu que les femmes de l’Église primitive étaient diacres et que le rétablissement du ministère servirait l’Église et reconnaîtrait les dons que les femmes lui apportent.

François a convoqué deux commissions d’étude pour étudier la question et il lui a été demandé de l’examiner lors d’un précédent synode sur l’Amazonie, mais il a jusqu’à présent refusé d’apporter des changements.

Dans son homélie d’ouverture du synode, François a déclaré que de telles idées « préconçues » n’avaient pas leur place dans le rassemblement. Mais répétant son nouveau mantra sur l’église comme lieu d’accueil, il a déclaré que « tutti, tutti, tutti » devait être autorisé : tout le monde, tout le monde, tout le monde.

Dans des moments aussi difficiles, dit-il, il y a la tentation d’être « une Église rigide, qui s’arme contre le monde et regarde en arrière ; une église tiède, qui s’abandonne aux modes du monde ; une Église fatiguée, repliée sur elle-même.

Il propose une vision alternative : « Une Église unie et fraternelle, qui écoute et dialogue ; une Église qui bénit et encourage, qui aide ceux qui cherchent le Seigneur, qui excite avec amour les indifférents, qui ouvre des chemins pour attirer les gens dans la beauté de la foi. Une Église qui a Dieu en son centre et, par conséquent, n’est pas divisée intérieurement et n’est jamais dure extérieurement.