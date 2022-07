Le pape François organise une messe au Québec. lieu de pèlerinage

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRE, Qué. –

Les peuples autochtones expriment un mélange d’espoir et de scepticisme après la messe du pape François dans la région de Québec, certains disant qu’ils veulent entendre parler des mesures concrètes qui suivront les excuses historiques du pontife pour les pensionnats.

Jeudi, François a organisé une messe sur le thème de la réconciliation devant une congrégation composée en grande partie de survivants des pensionnats indiens et d’autres peuples autochtones, un jour après avoir présenté une autre excuse et demandé pardon pour le rôle joué par les institutions catholiques dans les écoles.

Au cours de son homélie, le pontife a utilisé deux histoires bibliques – celle d’Adam et Eve et celle de deux disciples hantés par l’échec après la mort de Jésus – pour illustrer le “parcours difficile et exigeant de guérison et de réconciliation” de l’Église.

« En affrontant le scandale du mal et le corps du Christ blessé dans la chair de nos frères et sœurs autochtones, nous aussi avons vécu une profonde consternation ; nous aussi nous sentons le fardeau de l’échec », a déclaré François à la Basilique Ste-Anne-de- -Beaupré à l’est de Québec. Il a exhorté ses disciples à ne pas fuir ou à se cacher des conséquences de l’échec, mais plutôt à se tourner vers Jésus.

Le chef Real McKenzie de la nation Matimekush-Lac John Innu a déclaré qu’il espérait que la visite du pape et son message apporteraient la guérison à certains, mais a reconnu que cela avait divisé les communautés. “Certains vont l’accepter”, mais d’autres non, a déclaré McKenzie. “Certains vont mourir avec.”

Parmi les personnes présentes se trouvaient la famille Munoz, qui est d’origine mohawk et qui a voyagé de Californie pour voir Francis.

Yolanda Munoz, dont le grand-père a fréquenté un pensionnat en Ontario, a déclaré que la prochaine étape devrait inclure le retour des restes autochtones afin qu’ils puissent être enterrés “ici, dans le pays où ils ont été emmenés”.

“Nous ne sommes pas des reliques”, a-t-elle déclaré. “Nous devons ramener les os de nos enfants, les os de nos ancêtres, ils doivent rentrer à la maison.”

Jackie Gull-Barney, de la Première nation crie de Waswanipi dans le nord du Québec, a déclaré avant le service qu’elle espérait trouver la guérison et la paix grâce à la visite du pape.

Gull-Barney a déclaré que sa famille avait été «divisée en deux» par les pensionnats, après qu’elle et deux de ses frères et sœurs aient été envoyés dans des écoles de langue anglaise en Ontario, et que deux frères et sœurs plus jeunes aient appris le français dans des écoles du Québec.

Elle était heureuse des excuses du pape aux peuples autochtones de Maskwacis, en Alberta, qu’elle jugeait « très humbles et très sincères ». Mais comme Munoz, elle est intéressée à savoir quelles étapes concrètes suivront.

« Que se passera-t-il après les excuses ? dit-elle. “Y aura-t-il des programmes et des endroits où nous pourrons obtenir de l’aide et de l’aide pour continuer?”

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré pour écouter le pape François diriger la deuxième messe de sa tournée canadienne, qu’il a qualifiée de pèlerinage de pénitence.

Avant la messe, deux personnes ont levé le poing en l’air en brandissant brièvement une grande banderole sur laquelle on pouvait lire “Abroger la doctrine” à l’avant de l’église. La bannière faisait référence à la doctrine de la découverte, qui découle d’une série d’édits, connus sous le nom de bulles papales, datant du XVe siècle.

Des pays, dont le Canada, ont utilisé la doctrine pour justifier la colonisation de terres considérées comme inhabitées qui abritaient en fait des peuples autochtones.

Les organisateurs ont déclaré que bon nombre des conférenciers qui ont prononcé des lectures lors du service de jeudi étaient autochtones, et la chasuble du pape – le vêtement le plus extérieur porté par les prêtres catholiques romains pendant la messe – a été spécialement conçue par un artiste huron-wendat local.

Beaucoup sur les bancs étaient vêtus d’orange pour représenter le mouvement Every Child Matters – en souvenir des enfants perdus dans les pensionnats et des survivants. Certains participants portaient des foulards à fleurs et des aînés en fauteuil roulant étaient assis dans une section à gauche près de la scène.

Le site est l’un des lieux de pèlerinage les plus anciens et les plus populaires d’Amérique du Nord et attire chaque année plus d’un million de visiteurs. Les organisateurs avaient déclaré que plus de 16 000 personnes étaient attendues à l’intérieur et à l’extérieur, bien que la participation aux événements précédents du pape en Alberta ait été en deçà des attentes.

Louis Joe Bernard, un Mi’kmaq venu de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que la visite du pape avait suscité des émotions, mais qu’il était heureux qu’il soit venu au Canada.

“Je pense que nous avons besoin de Dieu dans nos vies et avec le pape ici, en réalisant, en reconnaissant le mal qui a été fait aux peuples autochtones, je pense que c’est bien”, a déclaré Bernard.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi que le voyage du pape au Canada était un “pas vers la guérison”, mais a reconnu que certains dirigeants autochtones veulent voir François aller plus loin.

“Le message de Sa Sainteté, le message de l’église selon lequel c’est le début d’un processus est encourageant, a été utile à beaucoup dans leur guérison, mais il y a beaucoup de travail à faire”, a déclaré Trudeau aux journalistes à l’extérieur de l’église.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré aux journalistes que bon nombre des valeurs du Québec viennent de l’Église catholique, notamment le sens de l’entraide.

Mais il a également dit qu’il avait l’intention de profiter de sa rencontre privée avec le pape vendredi pour lui demander de remettre aux communautés autochtones tout document sur les pensionnats, qu’il a décrit comme une période sombre de l’histoire québécoise et canadienne.

Plus tard jeudi, le pape doit assister aux vêpres, un service de prière du soir, avec les responsables de l’église à la cathédrale-basilique de Notre-Dame de Québec.

Le pape François doit quitter Québec vendredi et faire une brève escale à Iqaluit avant de rentrer à la Cité du Vatican.



Le Programme de soutien en santé pour la résolution des pensionnats indiens dispose d’une ligne d’assistance téléphonique pour aider les survivants des pensionnats indiens et leurs proches souffrant de traumatismes invoqués par le rappel d’abus passés. Le numéro est le 1-866-925-4419.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 juillet 2022.