Le pape François a nommé pour la première fois une femme sous-secrétaire du Synode des évêques, un poste qui confère le droit de vote dans un organe traitant de certaines des questions les plus controversées auxquelles l’Église catholique est confrontée.

Nathalie Becquart, 52 ans et de France, est «consultante» depuis 2019 auprès du synode, l’organe des évêques chargé d’étudier les grandes questions de doctrine.

Cette nomination signale le désir du pontife « pour une plus grande participation des femmes dans le processus de discernement et de prise de décision dans l’Église », a déclaré le cardinal Mario Grech, secrétaire général du synode.

« Lors des synodes précédents, le nombre de femmes participant en tant qu’experts et auditeurs a augmenté. Avec la nomination de Sœur Nathalie Becquart et sa possibilité de participer au vote, une porte s’est ouverte », a-t-il ajouté.

Le synode est dirigé par des évêques et des cardinaux qui ont le droit de vote et comprend également des experts qui ne peuvent pas voter, le prochain rassemblement étant prévu pour l’automne 2022.

Un synode spécial sur l’Amazonie en octobre 2019 a vu des femmes «auditeurs» invitées à l’assemblée. Personne ne pouvait voter, même s’il avait demandé à le faire.

Le pape d’origine argentine a manifesté son souhait de réformer le synode et de faire jouer aux femmes et aux laïcs un plus grand rôle dans l’Église. La prochaine assemblée générale du synode en 2022 sera consacrée à ce thème.

Becquart est titulaire d’un master en management de la prestigieuse école de commerce HEC à Paris et a étudié à Boston avant de rejoindre l’ordre, selon le site Vatican News.

Le pape François a nommé l’Espagnol Luis Marin de San Martin comme l’autre sous-secrétaire au synode des évêques.