Le pape François nomme des religieuses et des laïques parmi le nouveau dicastère pour les évêques

Le pape François a annoncé les derniers membres du Dicastère pour les évêques de l’Église catholique, dont deux religieuses et un laïc.

Le Dicastère pour les évêques est la plus haute autorité de l’Église catholique en matière de recherche, d’évaluation et de nomination des évêques. Le corps, généralement composé exclusivement de cardinaux, sert d’organe délibérant de l’église chargé d’assurer un bon leadership dans le monde entier.

Le pape François a choisi de nommer des femmes à ce poste pour la première fois de l’histoire, dont deux religieuses et la tête de plusieurs organisations de femmes catholiques.

La secrétaire générale du gouvernorat de la Cité du Vatican, Sr. Raffaella Petrini, a été choisie pour siéger dans la congrégation, ainsi que l’ancienne supérieure générale des Filles de Marie Auxiliatrice, Sr. Yvonne Reungoat. Elles sont rejointes par le Dr Maria Lia Zervino, une laïque et présidente de l’Union mondiale des organisations féminines catholiques.

Le Dicastère des évêques, également connu sous le nom de Congrégation pour les évêques, est le conseil consultatif immédiat du pape pour évaluer la performance du clergé. Le dicastère propose des rapports et des évaluations aux futurs évêques avant de confier la décision finale au pape.

Bien que le pape François ait été clair sur le fait que les femmes ne peuvent pas et ne pourront jamais servir dans le clergé en raison des croyances théologiques de l’Église, il a pris plusieurs mesures importantes pour intégrer les perspectives féminines dans Le Vatican .

En plus des trois sièges féminins, le pape a nommé une liste de poids lourds du Vatican, dont une multitude de membres du cardinalat.

Les cardinaux siégeant dans la congrégation comprennent désormais : le cardinal Anders Arborelius, évêque de Stockholm ; le cardinal José Advincula, archevêque de Manille ; Cardinal José Tolentino de Mendonça, Archiviste et Bibliothécaire de la Sainte Église Romaine ; le cardinal Mario Grech, secrétaire général du synode des évêques ; le cardinal Arthur Roche, préfet du dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements ; le Cardinal élu Lazzaro You Heung-sik, Préfet du Dicastère pour le Clergé ; le cardinal élu Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille ; Cardinal élu Oscar Cantoni, évêque de Côme.

Des non-cardinaux d’une importance et d’une expertise particulières ont également été nommés, notamment l’archevêque Dražen Kutleša, archevêque de Split-Makarska ; Mgr Paul Desmond Tighe, ancien secrétaire du Conseil pontifical pour la culture ; Pr. Dom Donato Ogliari, Abbé de l’Abbaye de San Paolo fuori le Mura.

Cette décision était attendue depuis un certain temps – François a déjà nommé des femmes à plusieurs postes non cléricaux au sein du Vatican. L’année dernière, le pontife a approuvé Sr Nathalie Becquat, religieuse Xavière, comme sous-secrétaire du secrétariat général du Synode des évêques.

Cependant, le pape n’a pas hésité un pouce sur les femmes prêtres, s’opposant parfois directement aux militants qui poussent à la consécration des femmes.

En 2019, le pape François s’est adressé à l’Union internationale des supérieures générales des femmes en disant : « Nous marchons sur un chemin solide et juste, le chemin de la révélation, nous ne pouvons pas emprunter un chemin différent. […] qui altère la révélation et les expressions dogmatiques.”

Le pape a conclu brusquement en déclarant: “Nous sommes catholiques, mais si l’un de vous veut fonder une autre église, vous êtes libre d’y aller.”