Le pape François nomme 21 nouveaux cardinaux – NBC Los Angeles

Le pape François a annoncé dimanche qu’il avait choisi 21 nouveaux cardinaux, dont des prélats de Jérusalem et de Hong Kong – des lieux où les catholiques sont une petite minorité – alors qu’il continue de laisser sa marque sur le corps des ecclésiastiques qui choisiront son successeur.

Le pape a annoncé ses choix lors de son apparition hebdomadaire habituelle au public sur la place Saint-Pierre, affirmant que la cérémonie d’installation officielle des hommes d’église en tant que cardinaux aura lieu le 30 septembre.

Parmi ceux qui sont sollicités figurent plusieurs prélats occupant ou sur le point d’assumer des postes importants au Vatican, dont l’archevêque de La Plata, en Argentine, l’archevêque Victor Manuel Fernández, 59 ans, que le pape vient de nommer pour diriger le puissant bureau du Saint-Siège chargé d’assurer l’orthodoxie doctrinale et de superviser traitement des allégations d’abus sexuels contre le clergé dans le monde entier.

Les nouveaux cardinaux comprennent également l’évêque de Hong Kong Stephen Sau-yan Chow, 64 ans, et le haut fonctionnaire du Vatican au Moyen-Orient, Mgr Pierbattista Pizzaballa, 58 ans, le patriarche latin de Jérusalem.

Ces deux ecclésiastiques guident des troupeaux dans des zones géopolitiques qui préoccupent vivement le Vatican.

Dimanche, dans des remarques précédant sa lecture de la liste des nouveaux cardinaux, le pape François a exprimé l’espoir que les autorités israéliennes et palestiniennes engageraient un « dialogue direct » pour mettre fin à la « spirale de la violence » – une référence aux récents affrontements meurtriers.

François a cité à plusieurs reprises les difficultés de la minorité chrétienne au Moyen-Orient au cours des dernières décennies.

Dans une interview accordée en avril à l’Associated Press, Pizzaballa, un prélat italien qui est le plus grand ecclésiastique catholique de Terre Sainte, a déclaré que la communauté chrétienne de la région, vieille de 2 000 ans, était de plus en plus attaquée, avec le gouvernement le plus à droite. dans l’histoire d’Israël enhardissant les extrémistes qui ont harcelé le clergé et vandalisé les biens religieux à un rythme accéléré.

Pendant des décennies, le Vatican et la Chine ont connu des tensions alternant avec l’amélioration des relations en raison de l’insistance de la nation dirigée par les communistes sur le droit de nommer des évêques et de l’emprisonnement de prêtres qui professaient leur loyauté envers le pape.

Plus tôt cette année, l’évêque de Hong Kong, qui, comme François, est jésuite, a effectué la première visite en Chine continentale en près de 30 ans par un prélat à ce poste.

En annonçant leurs noms, François a déclaré que la nomination de cardinaux du monde entier « exprime l’universalité de l’Église qui continue d’annoncer l’amour miséricordieux de Dieu à tous les hommes de la Terre ».

Les cardinaux servent de conseillers au pontife sur les questions d’enseignement et d’administration, y compris les finances en proie aux scandales du Vatican. Mais leur devoir le plus crucial est de se réunir en conclave secret pour élire le prochain pontife.

François a maintenant nommé neuf lots de nouveaux cardinaux au cours de ses 10 ans de pontificat. Même avant ce dernier groupe, il avait déjà nommé la grande majorité des personnes éligibles pour élire le prochain pontife – ceux âgés de moins de 80 ans. Avec les dernières nominations, le nombre de cardinaux qui remplissent cette condition s’élève à 137.

Cela signifie, de plus en plus, que les hommes qui voteront pour celui qui succède à François, en cas de démission ou de décès, sont des hommes d’Église qui soutiennent ses valeurs, ses priorités et ses perspectives et qui partagent sa vision de l’avenir de l’Église catholique.

Le pape François a présenté lundi des excuses pour les abus « catastrophiques » commis contre les communautés autochtones du Canada, dont beaucoup ont été forcées dans des pensionnats catholiques où les abus physiques et sexuels étaient répandus.

Trois des ecclésiastiques choisis pour recevoir le cardinal rouge travaillent en Afrique, un continent où l’Église a connu une croissance au cours des dernières décennies. Il s’agit de Monseigneur Stephen Brislin, 66 ans, archevêque de Cape Town, Afrique du Sud ; Monseigneur Protase Rugambwa, 63 ans, archevêque coadjuteur de Tabora, Tanzanie ; et Monseigneur Stephen Ameyu Martin Mulla, 59 ans, archevêque de Juba, au Soudan du Sud, que le pape a visité plus tôt cette année.

Le bureau auquel François a nommé Fernández est traditionnellement dirigé par un cardinal. Mais la rapidité avec laquelle l’archevêque de La Plata a été nommé publiquement cardinal – huit jours après la nomination – a été remarquable et met en évidence l’attention que le pontife accorde à cette fonction.

Un groupe basé aux États-Unis qui suit la façon dont la hiérarchie catholique traite les allégations d’abus sexuels par le clergé dit que François a fait un choix « troublant » en choisissant l’archevêque argentin, qui, en 2019, a refusé de croire les victimes qui ont accusé un prêtre dans cet archidiocèse de abuser sexuellement des garçons.

Deux autres personnes occupant des postes importants au Vatican figuraient également parmi les choix du pape dimanche. Il s’agit de Monseigneur Robert Francis Prevost, 67 ans, né à Chicago, qui dirige le Dicastère pour les évêques ; et Monseigneur Claudio Gugerotti, 67 ans, italien, responsable du Dicastère pour les Églises orientales.

Sont également sur la liste :

Monseigneur Americo Manuel Alves Aguiar, évêque auxiliaire de Lisbonne, au Portugal, que le pape visitera le mois prochain pour un jamboree de la jeunesse catholique, figurait également sur la liste. A 49 ans, il est exceptionnellement jeune pour un cardinal.

Mgr Sebastian Francis, 71 ans, évêque de Penang, Malaisie, qui dirige les conférences épiscopales de Malaisie, Singapour et Brunei ; Monseigneur François-Xavier Bustillo, 54 ans, franciscain et espagnol de souche, évêque d’Ajaccio, sur l’île française de Corse ; Monseigneur Luis Jose Rueda Aparicio, 71 ans, archevêque de Bogota, Colombie ; et Monseigneur Grzegorz Rys, 59 ans, archevêque de Lodz, Pologne.

Monseigneur Emil Paul Tscherrig, 76 ans, un prélat suisse qui est le premier non italien à servir comme ambassadeur papal en Italie et à Saint-Marin ; et Monseigneur Christopher Louis Yves Pierre, 77 ans, un Français dont les postes diplomatiques comprenaient Washington, DC

Monseigneur Angel Sixto Rossi, 64 ans, un jésuite qui est archevêque de sa ville natale de Cordoba, en Argentine ; Monseigneur José Cobo Cano, 57 ans, qui vient d’être nommé le mois dernier par François archevêque de Madrid ; et le révérend Angel Fernández Artime, 62 ans, espagnol, recteur majeur des salésiens, une congrégation de prêtres présente dans 133 pays.

Trois des 21 nouveaux cardinaux ont 80 ans ou plus et ne peuvent donc pas voter dans un conclave. Il s’agit du prélat italien Agostino Marchetto, 82 ans, qui a été le plus haut diplomate du Vatican en Biélorussie, à Madagascar, à Maurice et en Tanzanie ; Monseigneur Diego Rafael Padron Sanchez, 84 ans, archevêque émérite de Cumana, Venezuela ; et un prêtre franciscain, Luis Pascual Dri, 96 ans, célèbre pour avoir entendu des confessions dans la ville natale du pape, Buenos Aires, et qui a été félicité par François pour son accent sur la miséricorde.