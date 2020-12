ROME – Le pape François a appelé vendredi les dirigeants mondiaux, les entreprises et les organisations internationales à aider à garantir que les plus vulnérables et les plus nécessiteux aient accès aux vaccins contre les coronavirus nouvellement développés.

Au cours d’une année au cours de laquelle la pandémie a plongé le monde dans l’incertitude économique et sociale, le pape a profité de son discours de Noël annuel pour affirmer que la souffrance généralisée devrait obliger à réfléchir sur l’humanité commune, y compris sur la manière dont les déploiements de vaccins sont gérés.

«Nous ne pouvons pas permettre aux diverses formes de nationalisme de se refermer sur elles-mêmes pour nous empêcher de vivre comme la famille véritablement humaine que nous sommes», a déclaré le pape.

«Nous ne pouvons pas non plus permettre au virus de l’individualisme radical de prendre le dessus sur nous et de nous rendre indifférents à la souffrance des autres frères et sœurs», a-t-il déclaré. «Je ne peux pas me placer avant les autres, laissant la loi du marché et les brevets primer sur la loi de l’amour et de la santé de l’humanité.»