Le pape François laisse entendre que les unions homosexuelles pourraient être bénies par l’Église catholique | Nouvelles du monde

Le pontife a répondu aux « profondes inquiétudes » de cinq cardinaux conservateurs (Photo : Getty Images/REX) Le pape François a suggéré qu’il pourrait y avoir des moyens de bénir les unions homosexuelles. Le pontife, 86 ans, a passé son temps en tant que chef de l’Église catholique à faire lentement avancer les choses sur des sujets autrefois tabous pour les conservateurs religieux, tels que l’athéisme et l’immigration. Mais les droits LGBTQ+ sont depuis longtemps à son agenda, avec un lettre publiée hier par le Vatican suggérant que les prêtres ne devraient pas « exclure » les couples de même sexe. Le pape a été pressé de savoir si la bénédiction des personnes LGBTQ+ pouvait se faire sans modifier l’enseignement de l’Église sur le mariage dans une « dubia », une demande de clarté déposée auprès du Vatican. Dans sa réponse datée de septembre, le pontife réaffirme que « l’Église a une conception très claire du mariage : une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la procréation ». Mais il a également plaidé pour une « clarté pastorale ». Le pape François a progressivement assoupli l’Église catholique romaine, au grand dam des conservateurs. Les progressistes estiment cependant qu’il est, au mieux, lent (Photo : Getty Image/AFP) « La défense de la vérité objective n’est pas la seule expression de cette charité ; cela inclut également la gentillesse, la patience, la compréhension, la tendresse et l’encouragement », a-t-il déclaré. « Par conséquent, nous ne pouvons pas être des juges qui se contentent de nier, de rejeter et d’exclure. » Pour le pape François, cela signifie que les prêtres doivent « discerner de manière adéquate s’il existe des formes de bénédiction, demandées par une ou plusieurs personnes, qui ne transmettent pas une conception erronée du mariage ». « Parce que lorsqu’une bénédiction est demandée, elle exprime une demande d’aide de Dieu, un appel pour pouvoir vivre mieux, une confiance en un père qui peut nous aider à vivre mieux. New Ways Ministry, un groupe de sensibilisation catholique LGBTQ, a déclaré que la réponse de François « fait progresser de manière significative » les efforts visant à rendre les catholiques LGBTQ+ plus bienvenus dans l’église. Francis DeBernardo, directeur exécutif du ministère, a déclaré dans un communiqué publié sur X : « Bien que la dernière déclaration du Vatican concernant les couples de même sexe ne fournisse pas un soutien total et retentissant à la bénédiction de leurs unions, le document fait progresser de manière significative le travail du pape François. pour inclure et affirmer les personnes LGBTQ+.



Un militant LGBTQ+ a déclaré que la réponse du pape était une « nouvelle extraordinaire » (Photo : Getty Images) « Cette nouvelle étape… permet aux ministres pastoraux d’administrer de telles bénédictions au cas par cas, en conseillant que la « prudence pastorale » et la « charité pastorale » devraient guider quiconque demande une bénédiction. Jayne Ozanne, une anglicane évangélique gay britannique qui défend les droits LGBTQ+ dans l’Église, a également salué la réponse. « Il s’agit d’une nouvelle extraordinaire qui souligne la nouvelle approche pastorale préconisée par le pape François à l’égard des personnes LGBTQ+ », a-t-elle déclaré à Metro.co.uk. Plus: Tendance

« Il est plutôt ironique que le pape soit arrivé à ce point en avance sur de nombreux membres de l’Église anglicane, en particulier ceux qui font tout ce qu’ils peuvent pour bloquer le progrès. « Je suis d’accord avec le pape sur le fait que l’amour de Dieu l’emportera toujours sur une approche légaliste du christianisme. » Les dubia ont été envoyés par cinq cardinaux conservateurs qui comptent parmi les critiques les plus virulents de François.



François a déjà soutenu les unions civiles entre personnes de même sexe (Photo : Reuters) Les cardinaux Walter Brandmuller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval Iniguez, Robert Sarah et Joseph Zen Ze-kiu l’avaient mis au défi le 10 juillet de confirmer l’enseignement de l’Église sur une série de questions. L’accent était mis sur l’assemblée des évêques du monde entier au Vatican, où seront abordées des questions brûlantes telles que la bénédiction des couples homosexuels, la promotion des femmes à des postes décisionnels dans l’Église et le célibat sacerdotal. Le cardinal Burke a déclaré dans un article de blog hier, que les cardinaux étaient largement insatisfaits de la réponse initiale du pape et ont envoyé un deuxième dubia reformulé le mois suivant, détaillant leurs « plus profondes préoccupations ». Parmi eux se trouvent des sujets qui « sont ouvertement contraires à la doctrine et à la discipline constantes de l’Église, et qui ont généré et continuent de générer une grande confusion et des erreurs parmi les fidèles ». « Compte tenu de la gravité de la question », ils ont demandé au Vatican si l’enseignement de l’Église devait être « réinterprété en fonction des changements culturels ». Le Vatican a ensuite publié une lettre en espagnol datée du 25 septembre, signée par le cardinal en chef de la doctrine Victor Manuel Fernández, avec les réponses de François incluses (qui étaient signées « François »). Plus : Tendances

Les églises locales ont été interrogées pendant deux ans pour entendre les préoccupations des fidèles de la base du monde entier avant l’assemblée. Un document de travail pour la réunion indique qu’une « inclusion radicale » pour les catholiques LGBTQ+ et les autres personnes marginalisées par l’Église est nécessaire. L’assemblée, connue sous le nom de synode, permettra pour la première fois aux laïcs (membres non ordonnés de l’Église), y compris les femmes, d’assister et de voter. Les évêques se réuniront à nouveau à Rome en octobre prochain, après quoi le pape François soutiendra ou rejettera leurs recommandations. Le Pape a approuvé les unions civiles entre personnes de même sexe en 2020, affirmant que « les personnes homosexuelles ont le droit de fonder une famille ». Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

