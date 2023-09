Le pape François insiste sur le fait que l’Europe n’est pas confrontée à une urgence migratoire et met les pays au défi d’ouvrir les ports

MARSEILLE, France (AP) — Le pape François a mis au défi le président français Emmanuel Macron et d’autres dirigeants européens d’ouvrir leurs ports aux personnes fuyant les difficultés et la pauvreté, insistant samedi sur le fait que le continent n’est pas confronté à une « urgence » migratoire mais plutôt à une réalité à long terme qui les gouvernements doivent y faire face avec humanité.

Pour une deuxième journée consécutive Dans la ville portuaire française de Marseille, François s’en est pris aux pays européens qui ont tenté de fermer leurs portes aux migrants et a tenté de leur faire honte pour qu’ils répondent plutôt par la charité.

« Puissions-nous nous laisser émouvoir par les histoires de tant de nos malheureux frères et sœurs qui ont le droit à la fois d’émigrer et de ne pas émigrer, et de ne pas s’enfermer dans l’indifférence », a déclaré François à Macron et à d’autres lors d’un centre de conférence de Marseille où Les évêques catholiques de la région méditerranéenne se réunissent. « Face au terrible fléau de l’exploitation des êtres humains, la solution n’est pas de refuser mais d’assurer, selon les possibilités de chacun, un nombre suffisant d’entrées légales et régulières. »

La visite du pape dans cette ville du sud de la France intervient alors que le gouvernement italien d’extrême droite a réagi à l’arrivée d’une nouvelle vague de migrants en menaçant d’organiser un blocus naval de la Tunisie et d’accélérer les rapatriements. Le gouvernement français a renforcé ses patrouilles à sa frontière sud pour empêcher les migrants d’Italie de passer la frontière.

Macron a accueilli François sur une promenade balayée par le vent surplombant le vieux port de Marseille et l’a aidé à entrer dans le Palais du Pharo. Avec son épouse à ses côtés, le dirigeant français a écouté un jeune volontaire italien travaillant en Grèce et l’évêque de Tirana, en Albanie, qui a fui en Italie pendant le régime communiste albanais, parler de l’accueil qu’ils ont reçu à l’étranger.

Le gouvernement centriste de Macron a adopté une ligne plus dure sur les questions de migration et de sécurité après avoir été critiqué par les conservateurs français et l’extrême droite. Alors que les élections au Parlement européen sont prévues pour l’année prochaine, Macron fait pression pour que l’UE renforce ses frontières extérieures et soit plus efficace dans l’expulsion des personnes qui se voient refuser l’entrée.

Macron et François ont ensuite tenu une réunion privée en marge de la conférence des évêques de Méditerranée. Le Vatican a souligné que François n’effectuait pas une visite d’État officielle en France mais plutôt une visite à Marseille, conformément à son refus de visiter les centres européens du catholicisme mondial avant de visiter des communautés plus petites où l’Église est soit minoritaire, soit confrontée à des difficultés. situations sociales.

Le voyage de deux jours de François était prévu il y a des mois, mais il a lieu dans un contexte de migration massive vers l’Europe. fait encore une fois la une des journauxPrès de 7 000 migrants ont débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa en une journée la semaine dernière, dépassant brièvement la population résidente.

François a déclaré que parler d’une « urgence » migratoire ne faisait qu’alimenter la « propagande alarmiste » et attiser les craintes des gens.

« Ceux qui risquent leur vie en mer n’envahissent pas, ils cherchent l’accueil, la vie », a-t-il déclaré. « Quant à l’urgence, le phénomène migratoire n’est pas tant une urgence à court terme, toujours propice à alimenter la propagande alarmiste, mais une réalité de notre époque, un processus qui implique trois continents autour de la Méditerranée et qui doit être gouverné avec sagesse. prospective, y compris une réponse européenne capable de faire face aux difficultés objectives.»

Le premier pape latino-américain de l’histoire a fait du sort des migrants une priorité de son pontificat de 10 ans, se rendant à Lampedusa lors de son premier voyage en tant que pape pour honorer les migrants noyés. Au cours des années qui ont suivi, il a célébré la messe à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, rencontré les réfugiés rohingyas du Myanmar et, de manière plus spectaculaire, ramené 12 musulmans syriens dans son avion après avoir visité un camp de réfugiés à Lesbos, en Grèce.

