Le pape François fait sa première apparition publique après l’opération et visite le service des enfants avant sa sortie de l’hôpital

Le pape François a fait sa première apparition publique depuis qu’il a subi une chirurgie abdominale la semaine dernière, visitant des enfants à l’hôpital où il séjourne.

Le pontife, qui a continué à améliorer sa santé, a rendu visite jeudi à des enfants du service d’oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile de l’hôpital Gemelli, l’établissement de Rome où il a séjourné pendant sa convalescence. Il a également rencontré le personnel médical et les responsables du Vatican avant sa libération imminente.

« Le personnel médical rapporte que le pape François s’est bien reposé pendant la nuit. L’évolution clinique se déroule normalement. Les résultats des tests sanguins sont dans la fourchette normale », a déclaré le directeur du bureau de presse du Vatican, Matteo Bruni.

Le pape François a demandé une audience avec le personnel médical qui l’a accompagné dans sa dernière épreuve.

« Ce matin, en signe de gratitude, le pape a reçu toute l’équipe opératoire – composée du personnel médical, des infirmières, des travailleurs sociaux et de la santé et du personnel auxiliaire – qui a coordonné et réalisé l’opération le 7 juin », a déclaré Bruni jeudi.

Le pontife devrait être libéré des soins de l’hôpital vendredi, selon des responsables du Vatican.

Le pape François a également rencontré une série d’administrateurs du Saint-Siège et une série d’ecclésiastiques, dont : Mgr Claudio Giuliodori, assistant ecclésiastique général de l’Université catholique ; Père Nunzio Currao, Assistant spirituel du personnel de la Polyclinique ; des représentants du Conseil d’administration de la Fondazione Policlinico Gemelli ; le président de l’hôpital Gemelli, Carlo Fratta Pasini ; Recteur de l’Université Catholique Prof. Franco Anelli; et les organes directeurs de la Polyclinique avec le directeur général Prof. Marco Elefanti.

Le Vatican a publié des photos de ses visites avec les jeunes patients atteints de cancer et a exprimé la gratitude du pape pour leur soutien et leurs prières.

« À la fin de la visite », a déclaré Matteo Bruni, « le pape s’est rendu au service d’oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile où les jeunes patients – qui ont exprimé leur affection au pape ces derniers jours à travers de nombreuses lettres, dessins et messages pour un prompt rétablissement – sont pris en charge. »

Francis, 86 ans, a subi une opération de trois heures à l’hôpital Gemelli de Rome le mercredi 7 juin pour réparer une hernie, qui, selon les médecins, a suffisamment réussi pour qu’il n’ait aucune limitation. dans ses voyages et d’autres activités après sa convalescence.

Au cours de l’opération, les médecins ont enlevé les adhérences, ou cicatrices internes, sur l’intestin qui avaient causé un blocage partiel.