Le pape François exhorte les pays européens à accueillir les migrants

MARSEILLE, France (AP) — Pape François a mis au défi le président français Emmanuel Macron et d’autres dirigeants européens d’ouvrir leurs ports aux personnes fuyant les difficultés et la pauvreté, insistant samedi sur le fait que le continent n’est pas confronté à une « urgence » migratoire mais plutôt à une réalité à long terme que les gouvernements doivent gérer avec humanité.

Pour une deuxième journée consécutive Dans la ville portuaire française de Marseille, François s’en est pris aux pays européens qui ont utilisé la « propagande alarmiste » pour justifier la fermeture de leurs portes aux migrants, et a tenté de leur faire honte pour qu’ils répondent plutôt par la charité. Il a appelé à ce que les migrants disposent de voies légales d’accès à la citoyenneté et à ce que la mer Méditerranée que tant de personnes traversent pour atteindre l’Europe soit une lueur d’espoir et non un cimetière de désespoir.

La Méditerranée, a déclaré François à Macron et à un rassemblement d’évêques régionaux, « crie à la justice, avec ses rives qui, d’un côté, respirent la richesse, le consumérisme et le gaspillage, tandis que de l’autre règnent la pauvreté et l’instabilité ».

Le pape François est accueilli par le président français Emmanuel Macron à son arrivée à la séance finale des « Rencontres méditerranéennes » au Palais du Pharo, à Marseille, France, le samedi 23 septembre 2023. AP Photo/Alessandra Tarantino

La visite du pape dans cette ville du sud de la France, qui a attiré environ 150 000 sympathisants samedi, intervient alors que le gouvernement italien d’extrême droite a réagi à l’arrivée d’une nouvelle vague de migrants en menaçant de organiser un blocus naval de la Tunisie et d’accélérer les rapatriements. Le gouvernement français, pour sa part, a renforcé les patrouilles à sa frontière sud pour empêcher les migrants de passer par l’Italie.

Après la fin de la réunion des évêques, Macron et François ont tenu une réunion privée d’une demi-heure. Ils ont évoqué les questions migratoires et une série d’autres sujets, a indiqué la présidence française, ajoutant que les deux dirigeants partagent une « volonté commune » d’apporter des solutions humaines à la situation.

La France est un « pays d’accueil » pour les migrants – en particulier pour les demandeurs d’asile – et soutient les politiques européennes de solidarité, notamment en finançant et en luttant contre la traite des êtres humains, a déclaré la présidence française. Le Vatican n’a fourni aucune lecture de la réunion.

Le gouvernement centriste de Macron a adopté une ligne plus dure sur les questions de migration et de sécurité après avoir été critiqué par les conservateurs français et l’extrême droite. Alors que les élections au Parlement européen sont prévues pour l’année prochaine, Macron fait pression pour que l’UE renforce ses frontières extérieures et soit plus efficace dans l’expulsion des personnes qui se voient refuser l’entrée.

Macron a accueilli François sur une promenade balayée par le vent surplombant le vieux port de Marseille et l’a aidé à entrer dans le Palais du Pharo pour la réunion des évêques de la Méditerranée. Avec son épouse à ses côtés, le dirigeant français a écouté un jeune volontaire italien travaillant en Grèce et l’évêque de Tirana, en Albanie, qui a fui en Italie pendant le régime communiste albanais, parler de l’accueil qu’ils ont reçu à l’étranger.

« Puissions-nous nous laisser émouvoir par les histoires de tant de nos frères et sœurs malheureux qui ont le droit à la fois d’émigrer et de ne pas émigrer, et de ne pas s’enfermer dans l’indifférence », a déclaré François. « Face au terrible fléau de l’exploitation des êtres humains, la solution n’est pas de refuser mais d’assurer, selon les possibilités de chacun, un nombre suffisant d’entrées légales et régulières. »

Le voyage de deux jours de François était prévu il y a des mois, mais il a lieu dans un contexte de migration massive vers l’Europe. fait encore une fois la une des journaux. Près de 7 000 migrants qui sont montés à bord des bateaux de passeurs en Tunisie ont débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa en une journée la semaine dernière, dépassant brièvement la population résidente.

Néanmoins, François a déclaré que parler d’une « urgence » migratoire ne faisait qu’alimenter la « propagande alarmiste » et attiser les craintes des gens.

« Ceux qui risquent leur vie en mer n’envahissent pas, ils cherchent l’accueil, la vie », a-t-il déclaré. « Quant à l’urgence, le phénomène migratoire n’est pas tant une urgence à court terme, toujours propice à alimenter la propagande alarmiste, mais une réalité de notre époque. »

Outre Macron, l’audience du pape samedi comprenait la vice-présidente de la Commission européenne, Margarítis Schinás, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui a déclaré que la France n’accepterait pas de nouveaux migrants de Lampedusa.

Le président français et la première dame Brigitte Macron ont ensuite assisté à la messe finale de François au vélodrome de Marseille, qui a attiré environ 50 000 personnes et où une bannière géante du pape a été hissée dans les gradins. Le Vatican, citant des organisateurs locaux, a déclaré que 100 000 personnes supplémentaires se sont alignées sur l’avenue du Prado, au centre de Marseille, pour applaudir le passage de sa papamobile.

Le premier pape latino-américain de l’histoire a fait du sort des migrants une priorité de son pontificat de dix ans. Pour son premier voyage en tant que pape, il s’est rendu à Lampedusa pour rendre hommage aux migrants morts noyés en tentant de traverser la mer.

Depuis, il a célébré la messe le la frontière américano-mexicainea rencontré les représentants du Myanmar Réfugiés rohingyas et, dans une démonstration visible de son engagement, a ramené 12 musulmans syriens dans son avion après avoir visité un camp de réfugiés à Lesbos, en Grèce.

Les migrants et leurs défenseurs vivant à Marseille, qui a une longue tradition d’hospitalité multiculturelle, ont déclaré que l’appel de François à la charité et aux chemins vers la citoyenneté leur a donné l’espoir qu’au moins quelqu’un en Europe était sensible à leur sort.

« C’est une très belle opportunité pour nous », a déclaré Francky Domingo, membre d’une association marseillaise représentant les migrants en quête de documents d’identité officiels. « Nous voulons vraiment que le pape soit notre porte-parole auprès des politiques car la politique européenne en matière de migration est très, très répressive pour nous, les migrants. »

François Thomas, chef de l’organisation de sauvetage maritime SOS Méditerranée, a déclaré qu’il espérait que les paroles de François seraient entendues dans les capitales européennes.

« On ne laisse pas les gens se noyer dans la Méditerranée. Ce n’est pas possible », a déclaré Thomas au mémorial de Marseille aux migrants disparus en mer.

Dans ses remarques, François a également réitéré son opposition à l’euthanasie, qu’il a longtemps dénoncé comme le symptôme d’une « culture du jetable » qui considère les personnes âgées et les infirmes comme superflues. Citant l’euthanasie comme un « mal social », il a critiqué les partisans du suicide assisté comme fournissant « de faux semblants d’une mort soi-disant digne et « douce » qui est plus « salée » que les eaux de la mer. »

Le sujet est d’actualité en France, où Macron devrait dévoiler dans les prochaines semaines un projet de loi qui légaliserait les options de fin de vie en France. Les médias français ont rapporté qu’il avait retardé la présentation de la mesure jusqu’après la visite du pape pour éviter que ce sujet sensible n’interfère.

Aucun détail sur la proposition du gouvernement n’a été dévoilé, mais plusieurs options sont à l’étude, notamment la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie pour les patients adultes atteints de maladies incurables, dans des conditions strictes garantissant leur consentement libre et éclairé.

La présidence française a déclaré que François et Macron avaient discuté de la question lors de leur réunion bilatérale, mais n’étaient pas entrés dans les détails.

