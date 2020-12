Le pape François a dirigé une messe de minuit plus petite que les années précédentes alors qu’il exhortait la paix aux croyants masqués.

Le chef spirituel de 1,3 milliard de catholiques à travers le monde a célébré la messe du réveillon de Noël dans la basilique Saint-Pierre.

Moins de 200 personnes, masquées, ont assisté à la messe et étaient pour la plupart des employés du minuscule État de la Cité du Vatican.

Noël pendant la pandémie a commencé tôt alors que le pape François (photo) dirige la messe de minuit à des adeptes masqués

Moins de 200 personnes, portant des couvre-chefs, ont assisté à la messe et étaient pour la plupart des employés du petit État de la Cité du Vatican (photo)

La messe, traditionnellement célébrée à minuit, avait été avancée de deux heures à 19h30 pour respecter les règles de couvre-feu en Italie.

Au cours du message, il a exprimé son désir de se rendre au Liban touché par la crise et a exhorté les dirigeants politiques du Soudan du Sud à continuer d’œuvrer pour la paix.

Avant que la pandémie ne frappe, plusieurs milliers de croyants et de touristes avaient obtenu de précieux billets pour assister à la messe papale.

Mais la veille de Noël, la place Saint-Pierre, qui est généralement remplie de monde, était déserte.

De nouvelles restrictions sévères contre les coronavirus ont été imposées jeudi pendant la période de Noël et du Nouvel An en Italie, le pays le plus durement touché par le virus en Europe.

Le pays a enregistré près de 71 000 décès et plus de deux millions de cas depuis le début de la pandémie.

La messe, traditionnellement organisée à minuit, avait été avancée de deux heures à 19h30 pour respecter les règles de couvre-feu italiennes.

Le pape François, qui vient de fêter son 84e anniversaire, adressera vendredi son huitième message de Noël « Urbi et orbi » (« à la ville et au monde ») par vidéo

Le pape François, qui vient de fêter ses 84 ans, adressera vendredi son huitième message de Noël «Urbi et orbi» («à la ville et au monde») par vidéo.

Il le fera depuis le palais apostolique pour empêcher une foule de se rassembler sur la place Saint-Pierre.

Les célébrations de Noël à travers le monde ont été modifiées en raison de la pandémie de cette année.

L’Allemagne a été contrainte d’annuler ses célèbres marchés de Noël, tandis qu’au Koweït, les églises ont été fermées jusqu’au 10 janvier.

En Belgique, les résidents se limitent largement à accueillir un seul visiteur.

Alors qu’aux Philippines, certains choisissent de passer les vacances seuls en raison du risque d’attraper le virus dans les transports en commun

La messe du réveillon de Noël à l’église de la Nativité à Bethléem sera fermée au public cette année et diffusée en ligne.

Seuls les membres du clergé et certaines personnes ont été autorisés à entrer dans la basilique, qui a été stérilisée plus tôt jeudi avant le service.