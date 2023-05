Le pape François exhorte les Italiens à avoir plus de bébés au lieu d’acheter des animaux câlins pour sauver la nation de l’effondrement financier

LE PAPE a donné des conseils francs aux Italiens dans sa quête pour remédier au faible taux de natalité du pays.

Le dirigeant catholique a demandé aux habitants d’avoir plus de bébés au lieu d’acheter des animaux de compagnie pour inverser une catastrophe économique.

4 Il a exhorté les Italiens à augmenter le taux de natalité pour éviter une catastrophe économique Crédit : La Méga Agence

4 Il n’est pas satisfait des taux de natalité actuels Crédit : La Méga Agence

Il a dit : « Ne nous résignons pas à l’ennui stérile et au pessimisme. Ne croyons pas que l’histoire est déjà marquée, que rien ne peut être fait pour inverser la tendance.

Il a qualifié le choix de nombreux jeunes Italiens d’acheter des animaux de compagnie au lieu d’avoir des enfants d' »égoïste et égoïste ».

L’Italie n’a enregistré que 392 598 naissances l’année dernière – un niveau record, comparé à un niveau élevé de décès, atteignant plus de 700 000.

Faisant exploser les couples qui ont des animaux de compagnie au lieu d’enfants, Francis a appelé à ce que des ressources soient consacrées à aider les couples à faire grandir leur famille, affirmant qu’il était nécessaire de semer l’espoir dans l’avenir.

Le pape a également déclaré que les jeunes d’aujourd’hui « vivent dans un climat social dans lequel fonder une famille se transforme en un effort titanesque ».

Il a déclaré : « Nous devons préparer un terrain fertile pour qu’un nouveau printemps fleurisse et laisse cet hiver démographique derrière nous.

« Relancer la natalité, c’est réparer les formes d’exclusion sociale qui affectent les jeunes et leur avenir.

Le gouvernement du Premier ministre italien Giorgia Meloni soutient une campagne visant à encourager au moins 500 000 naissances par an d’ici 2033.

Si l’objectif n’est pas atteint, les experts disent que l’économie pourrait s’effondrer à mesure que les retraités puiseront dans leurs pensions dans les années à venir.

Meloni a déclaré : « Nous vivons à une époque où parler de natalité, de maternité, de famille est devenu encore plus difficile, parfois cela semble presque un acte révolutionnaire.

« Nous voulons qu’il ne soit plus scandaleux de dire que nous sommes tous nés d’une homme et une femme, qu’il n’est pas tabou de dire que le taux de natalité n’est pas à vendre, que l’utérus ne peut pas être loué et que les enfants ne sont pas des produits en vente libre que vous pouvez choisir et ensuite peut-être retourner.

La population italienne a augmenté jusqu’en 2014, date à laquelle elle a commencé à s’inverser après qu’une importante population âgée a commencé à mourir.

Si le taux de natalité de l’Italie continue de baisser à un rythme drastique, le produit intérieur brut du pays pourrait chuter de 18 %.

Le pape a récemment quitté l’hôpital après des problèmes respiratoires et a plaisanté en disant qu’il était « toujours en vie ».

Le dirigeant catholique romain, 86 ans, était à l’hôpital Gemelli de Rome pendant trois nuits en raison d’une bronchite.

Il a été vu en train de saluer des sympathisants avant de dire aux journalistes : « Je n’avais pas peur, je suis toujours en vie. »

Le pape a eu plusieurs problèmes de santé dans le passé.

Il s’est fait retirer une partie de son poumon quand il était plus jeune en raison d’une infection respiratoire.

Pour cette raison, on sait qu’il parle souvent à voix basse.

En 2021, il a subi une chirurgie intestinale, car son gros intestin s’était rétréci.

Il a également souffert d’une affection chronique du genou, qui a affecté sa mobilité.

4 Les « États généraux de naissance » se sont tenus à Rome hier Crédit : La Méga Agence